قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة "تامتي" الكورية تعزف على أوتار الأمل في متحف الحضارة

مدير المركز الثقافي الكوري
مدير المركز الثقافي الكوري
أمينة الدسوقي

في أمسية فنية استثنائية جمعت بين الموسيقى والإلهام، أحيت فرقة "تامتي" الكورية مساء أمس على مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية حفلا موسيقيا نابضا بروح التحدي والإيجابية، قدمت خلاله باقة من المقطوعات الكورية التقليدية بمصاحبة آلات "السامولنوري" ومجموعة من الإيقاعات الشعبية الأصيلة.

وجاء الحفل في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، وضمن فعاليات أسبوع كوريا الذي يشمل أيضًا اليوم الوطني الكوري، وأمسية السياحة الكورية، وبطولة السفير للتايكوندو.

تُعد فرقة تامتي واحدة من أبرز فرق الأداء الكوري، إذ تضم مجموعة من الفنانين من ذوي الهمم الذين جمعهم حب الموسيقى وشغف الإبداع. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجح أعضاء الفرقة في تقديم عروض مستوحاة من التراث الكوري بروح معاصرة تعبّر عن قدرة الفن على تجاوز الحواجز والتحديات.

وتتولى أمهات أعضاء الفريق الأربعة مهام التخطيط والإخراج والإدارة، إلى جانب مرافقتهم على خشبة المسرح، ليشكّلوا معًا نموذجًا إنسانيًا فريدًا في التعاون والتكامل الأسري والفني. كما ترافقهم فرقة "جونج ميونج" التي أسهمت في توجيههم فنيًا ودعمهم نفسيًا.

وفي كلمته، قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، إن موسيقى السامولنوري بإيقاعاتها الديناميكية وتكاملها الفريد تعبر عن روح البهجة والعمل الجماعي التي تميز الشعب الكوري، مضيفا أن فرقة تامتي أضفت على هذا الفن بعدا إنسانيا جديدا عبر تعاون فنانين من ذوي الهمم، ما منح عروضها صدى خاصًا يجسد روح الشراكة والتكامل.

وأعرب مدير المركز عن أمله في أن تسهم هذه العروض في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية، وأن تبقى في ذاكرة الحضور كتجربة ملهمة مفعمة بالشجاعة والأمل.

وتنوعت فقرات الحفل بين معزوفات مستوحاة من الطبيعة وأخرى تجسد تجربة أعضاء الفريق في التغلب على تحديات الإعاقة، فيما بلغ العرض ذروته العاطفية بالأغنية الختامية "هنا نحن هنا" التي شاركت فيها الأمهات مع أبنائهن، لتختتم الأمسية برسالة مؤثرة من القلب:“نحن هنا، الآن، معكم.”

فرقة تامتي فرقة تامتي الكورية مساء أمس على مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية ومصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

أرشيفية

الأطباء تعلن مواعيد فتح لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي

اجتماع لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة

لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير الكهرباء لبحث التنسيق بين الجهات المعنية

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد