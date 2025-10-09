فرقة "تامتي" الكورية تعزف على أوتار الأمل في متحف الحضارة

في أمسية فنية استثنائية جمعت بين الموسيقى والإلهام، أحيت فرقة "تامتي" الكورية مساء أمس على مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية حفلا موسيقيا نابضا بروح التحدي والإيجابية، قدمت خلاله باقة من المقطوعات الكورية التقليدية بمصاحبة آلات "السامولنوري" ومجموعة من الإيقاعات الشعبية الأصيلة.

وجاء الحفل في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، وضمن فعاليات أسبوع كوريا الذي يشمل أيضًا اليوم الوطني الكوري، وأمسية السياحة الكورية، وبطولة السفير للتايكوندو.

تُعد فرقة تامتي واحدة من أبرز فرق الأداء الكوري، إذ تضم مجموعة من الفنانين من ذوي الهمم الذين جمعهم حب الموسيقى وشغف الإبداع. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجح أعضاء الفرقة في تقديم عروض مستوحاة من التراث الكوري بروح معاصرة تعبّر عن قدرة الفن على تجاوز الحواجز والتحديات.

وتتولى أمهات أعضاء الفريق الأربعة مهام التخطيط والإخراج والإدارة، إلى جانب مرافقتهم على خشبة المسرح، ليشكّلوا معًا نموذجًا إنسانيًا فريدًا في التعاون والتكامل الأسري والفني. كما ترافقهم فرقة "جونج ميونج" التي أسهمت في توجيههم فنيًا ودعمهم نفسيًا.

وفي كلمته، قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، إن موسيقى السامولنوري بإيقاعاتها الديناميكية وتكاملها الفريد تعبر عن روح البهجة والعمل الجماعي التي تميز الشعب الكوري، مضيفا أن فرقة تامتي أضفت على هذا الفن بعدا إنسانيا جديدا عبر تعاون فنانين من ذوي الهمم، ما منح عروضها صدى خاصًا يجسد روح الشراكة والتكامل.

وأعرب مدير المركز عن أمله في أن تسهم هذه العروض في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية، وأن تبقى في ذاكرة الحضور كتجربة ملهمة مفعمة بالشجاعة والأمل.

وتنوعت فقرات الحفل بين معزوفات مستوحاة من الطبيعة وأخرى تجسد تجربة أعضاء الفريق في التغلب على تحديات الإعاقة، فيما بلغ العرض ذروته العاطفية بالأغنية الختامية "هنا نحن هنا" التي شاركت فيها الأمهات مع أبنائهن، لتختتم الأمسية برسالة مؤثرة من القلب:“نحن هنا، الآن، معكم.”