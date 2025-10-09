قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تراجع طفيف في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الخميس 9 أكتوبر 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. استقرار نسبي في سوق الصرف المصري والدولار يتراجع أمام الجنيه، إذ شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار الآن

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى السعري الذي سجلته أغلب البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار في بنك مصر عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر ذاته في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار المتزامن بين البنوك الحكومية والخاصة.

كما سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي نفس السعر، ما يشير إلى ثبات في مستويات العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية.

سعر الدولار

الدولار في البنوك الخاصة وشركات الصرافة

وفي بنك قناة السويس استقر سعر الدولار عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول السعر نفسه.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، فقد استقر أيضًا عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.

كما سجل بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي السعر ذاته، ما يؤكد استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف وعدم وجود فروق سعرية بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

تحليل وتوقعات حركة الدولار

يؤكد محللون ماليون أن التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم يأتي نتيجة استقرار مؤشرات السيولة الدولارية وهدوء الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلي. 

كما أشاروا إلى أن السوق يترقب قرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها المحتمل على حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

من المتوقع أن تستمر أسعار الدولار في نطاقها الحالي خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تطورات جديدة في السوق العالمي أو المحلي تؤثر على حركة العرض والطلب.

