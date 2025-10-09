قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساليبا: لا نخشى الأرجنتين أو إسبانيا.. وفرنسا جاهزة لاستعادة كأس العالم

ساليبا
ساليبا
إسلام مقلد

أكد ويليام ساليبا، مدافع آرسنال والمنتخب الفرنسي، أن "الديوك" لا يخشون أي منافس في طريقهم إلى كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب الفرنسي يملك القوة والخبرة الكافيتين لاستعادة اللقب العالمي من جديد، بعد أن خسره في النسخة الماضية أمام الأرجنتين.

جاءت تصريحات ساليبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الخميس، قبل مواجهة فرنسا أمام أذربيجان ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، حيث قال: "كأس العالم يفصلنا عنها 8 أشهر فقط.. نعلم أن الأرجنتين بطلة العالم وإسبانيا بطلة أوروبا، لكننا لا نخشاهما.. نريد أن ننتقم في المونديال ونستعيد مجدنا".

وأضاف مدافع آرسنال: "المونديال هو أعظم منافسة في كرة القدم، الكل يحلم بالمشاركة فيه، ولا يوجد هدف أكبر من ذلك.. نعمل من الآن حتى نكون في كامل جاهزيتنا".

فرنسا تقترب من التأهل

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما تغلبت على أوكرانيا (2-0) وآيسلندا (2-1)، وتستضيف أذربيجان على ملعب بارك دي برانس، قبل أن تواجه آيسلندا مجددًا في ريكيافيك بعد ثلاثة أيام، في لقاء قد يحسم بطاقة تأهلها رسميًا إلى نهائيات المونديال.

"منافسة شرسة" في دفاع فرنسا

وعاد ساليبا لقائمة المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب الإصابة، وقال عن ذلك: "الإصابة دائمًا أمر مزعج، لكن المنافسة داخل المنتخب قوية، والكل يقاتل من أجل مكانه.. عدت الآن وعليّ أن أكون جاهزًا عندما يحتاجني المدرب ديشامب".

ويقدم ساليبا مستويات متميزة هذا الموسم مع آرسنال، حيث خاض 9 مباريات في جميع البطولات، صنع خلالها هدفًا واحدًا، وكان أحد أسباب تصدر الفريق الإنجليزي جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعد 7 جولات، إلى جانب تحقيقه فوزين متتاليين في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل تمثيل منتخب بلاده.

ديشامب يسعى للثالثة التاريخية

ويطمح المدير الفني ديدييه ديشامب إلى قيادة فرنسا للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعدما حققها كلاعب عام 1998، وكمدرب عام 2018، قبل أن يكتفي بالمركز الثاني في 2022، والثالث في دوري الأمم الأوروبية 2025.

ويخوض ديشامب التحدي المقبل بهدف بناء جيل جديد يجمع بين الخبرة والشباب، قادر على مقارعة كبار العالم في المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قائمة فرنسا لمعسكر أكتوبر

ضم ديشامب 23 لاعبًا، أبرزهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وثيو هيرنانديز لاعب الهلال السعودي، وكينجسلي كومان مهاجم النصر السعودي.

وشهدت القائمة عودة إدواردو كامافينجا لتعويض غياب تشواميني، وعودة ساليبا بعد تعافيه من الإصابة، بينما تم استبعاد برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: ماينان (ميلان)، شوفالييه (باريس سان جيرمان)، سامبا (رين).
في الدفاع: ثيو هيرنانديز، لوكاس هيرنانديز، كوندي، أوباميكانو، كوناتي، ساليبا، مالو جوستو، لوكا ديني.
في الوسط: كامافينجا، رابيو، تورام، مانو كونيه، مايكل أوليسيه.
في الهجوم: مبابي، كومان، نكونكو، ماتيتا، توفان، أكليوش، إيكيتيكي.

فرنسا مرشحة بقوة

وتُعد فرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم المقبلة، بفضل استقرارها الفني وامتلاكها تشكيلة متكاملة تجمع بين الحماس الشبابي والخبرة الدولية. ويعتمد ديشامب على مزيج من الانضباط التكتيكي والقوة البدنية، إلى جانب المهارة الفردية التي يمتلكها لاعبوه في جميع المراكز.

ويليام ساليبا آرسنال المنتخب الفرنسي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ترشيحاتنا

حسين فهمي

تفاصيل مشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي" لدورته الحادية عشرة

شيماء سيف

شيماء سيف تكشف لـ”Vogue” عن وجهها الآخر: “أفضل أن أكون مصدرًا لسعادة الناس”

مسلسل المؤسس عثمان

تعرف على تفاصيل وموعد عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد