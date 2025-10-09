ساليبا: لا نخشى الأرجنتين أو إسبانيا.. وفرنسا جاهزة لاستعادة كأس العالم

أكد ويليام ساليبا، مدافع آرسنال والمنتخب الفرنسي، أن "الديوك" لا يخشون أي منافس في طريقهم إلى كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب الفرنسي يملك القوة والخبرة الكافيتين لاستعادة اللقب العالمي من جديد، بعد أن خسره في النسخة الماضية أمام الأرجنتين.

جاءت تصريحات ساليبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الخميس، قبل مواجهة فرنسا أمام أذربيجان ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، حيث قال: "كأس العالم يفصلنا عنها 8 أشهر فقط.. نعلم أن الأرجنتين بطلة العالم وإسبانيا بطلة أوروبا، لكننا لا نخشاهما.. نريد أن ننتقم في المونديال ونستعيد مجدنا".

وأضاف مدافع آرسنال: "المونديال هو أعظم منافسة في كرة القدم، الكل يحلم بالمشاركة فيه، ولا يوجد هدف أكبر من ذلك.. نعمل من الآن حتى نكون في كامل جاهزيتنا".

فرنسا تقترب من التأهل

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما تغلبت على أوكرانيا (2-0) وآيسلندا (2-1)، وتستضيف أذربيجان على ملعب بارك دي برانس، قبل أن تواجه آيسلندا مجددًا في ريكيافيك بعد ثلاثة أيام، في لقاء قد يحسم بطاقة تأهلها رسميًا إلى نهائيات المونديال.

"منافسة شرسة" في دفاع فرنسا

وعاد ساليبا لقائمة المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب الإصابة، وقال عن ذلك: "الإصابة دائمًا أمر مزعج، لكن المنافسة داخل المنتخب قوية، والكل يقاتل من أجل مكانه.. عدت الآن وعليّ أن أكون جاهزًا عندما يحتاجني المدرب ديشامب".

ويقدم ساليبا مستويات متميزة هذا الموسم مع آرسنال، حيث خاض 9 مباريات في جميع البطولات، صنع خلالها هدفًا واحدًا، وكان أحد أسباب تصدر الفريق الإنجليزي جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعد 7 جولات، إلى جانب تحقيقه فوزين متتاليين في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل تمثيل منتخب بلاده.

ديشامب يسعى للثالثة التاريخية

ويطمح المدير الفني ديدييه ديشامب إلى قيادة فرنسا للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعدما حققها كلاعب عام 1998، وكمدرب عام 2018، قبل أن يكتفي بالمركز الثاني في 2022، والثالث في دوري الأمم الأوروبية 2025.

ويخوض ديشامب التحدي المقبل بهدف بناء جيل جديد يجمع بين الخبرة والشباب، قادر على مقارعة كبار العالم في المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قائمة فرنسا لمعسكر أكتوبر

ضم ديشامب 23 لاعبًا، أبرزهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وثيو هيرنانديز لاعب الهلال السعودي، وكينجسلي كومان مهاجم النصر السعودي.

وشهدت القائمة عودة إدواردو كامافينجا لتعويض غياب تشواميني، وعودة ساليبا بعد تعافيه من الإصابة، بينما تم استبعاد برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: ماينان (ميلان)، شوفالييه (باريس سان جيرمان)، سامبا (رين).

في الدفاع: ثيو هيرنانديز، لوكاس هيرنانديز، كوندي، أوباميكانو، كوناتي، ساليبا، مالو جوستو، لوكا ديني.

في الوسط: كامافينجا، رابيو، تورام، مانو كونيه، مايكل أوليسيه.

في الهجوم: مبابي، كومان، نكونكو، ماتيتا، توفان، أكليوش، إيكيتيكي.

فرنسا مرشحة بقوة

وتُعد فرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم المقبلة، بفضل استقرارها الفني وامتلاكها تشكيلة متكاملة تجمع بين الحماس الشبابي والخبرة الدولية. ويعتمد ديشامب على مزيج من الانضباط التكتيكي والقوة البدنية، إلى جانب المهارة الفردية التي يمتلكها لاعبوه في جميع المراكز.