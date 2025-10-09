تفاصيل مشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي" لدورته الحادية عشرة

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي عن القائمة الرسمية للمشاريع المختارة للمشاركة في دورته الحادية عشرة، التي ستُعقد ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025.



تضم دورة هذا العام مجموعة من 15 مشروعًا سينمائيًا من عشرة دول، تغطي مراحل الصناعة والإنتاج المختلفة بدءًا من مرحلة التطوير وصولًا إلى مرحلة ما بعد الإنتاج. وتمثل مصر أربعة مشاريع، بينما تشمل القائمة ثلاثة مشروعات من لبنان، ومشروعين من العراق، إضافة إلى مشروعيْن من فلسطين، إلى جانب مشروع واحد لكل من تونس، الأردن، السودان، الجزائر، واليمن.



كما يشارك في هذه الدورة فيلم "أليكانتي" للمخرجة لينا سوالم، وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا، وذلك في إطار شراكة ملتقى القاهرة السينمائي مع أيام عمّان لصنّاع الأفلام.

قائمة الأفلام المشاركة في فئة مرحلة ما بعد الإنتاج:

"كل ما تستطيع الرياح أن تحمله" للمخرج ماجد نادر (مصر)

"أسفلت" للمخرج حمزة حامد (الأردن)

"ألوان حياتنا" للمخرج حيدر حلو (العراق، بلجيكا، مصر)

"يوم الغضب: حكايات من طرابلس" للمخرجة رانية الرافعي (لبنان)

"الثوريون لا يموتون أبداً" للمخرج مهند يعقوبي (فلسطين، بلجيكا)

قائمة الأفلام غير الروائية قيد التطوير:

"أمانة" للمخرج ميثم رضا (العراق، مصر، المملكة المتحدة، الأردن)

"رقّصني" للمخرجة ليلى بسمة (لبنان، التشيك)

"حفلة وداع" للمخرجة سارة العبيد (تونس، كندا)

"اكتب رسالة إلى صديقك الفرنسي" للمخرجة يمنى خطاب (مصر)

"إلى أين أنتمي" للمخرج إبراهيم محمد (السودان)

قائمة الأفلام الروائية قيد التطوير:

"المدينة 2008" للمخرج يوسف الصباحي (اليمن)

"يا لها من حياة رائعة" للمخرج أحمد غصين (لبنان، ألمانيا، النرويج)

"آخر ألوان الطيف" للمخرجة ميّ زيد (مصر)

"أبيض وأسود وألوان" للمخرجة رندا علي (مصر)

"بينج بونج" للمخرج صالح سعدي (فلسطين)



وفي هذا السياق، قال رودريجو بروم، مدير ملتقى القاهرة السينمائي:

"إن اختيار مشاريع هذه الدورة جاء نتيجة جهد جماعي متميز ورؤية متأنية امتدت على مدار عدة أشهر. وما يثلج صدري ويحفزني هو أن كل مشروع فني لا يقتصر على رؤية المخرج الشخصية فقط، بل يمتد ويختلط بشبكة واسعة من الشركاء والمجتمعات والحكايات الكامنة وراءه. لقد حرصنا هذا العام على أن تعكس القائمة واقع المنطقة ونبضها الإبداعي، وأنا على ثقة بأن هذه المشاريع ستوفر فرصاً حقيقية للقاءات مثمرة وآفاق أرحب في القاهرة وخارجها".

هذا ويُعد ملتقى القاهرة السينمائي منصة مهمة لدعم وتمكين صناع الأفلام وصناعة السينما في المنطقة، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وفرص التواصل مع شركاء محليين ودوليين.