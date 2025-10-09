قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الوحش الكهربائي من بي إم دبليو.. لوح تزلج بسعر سيارة

لوح تزلج BMW
لوح تزلج BMW
صبري طلبه

كشفت بي إم دبليو عن مفهوم غير تقليدي يحمل لمستها الفريدة عبارة عن لوح تزلج كهربائي مزود بمجداف ذكي، وذلك بالتعاون مع سيبابوردز Sipaboards السلوفينية المتخصصة في تطوير معدات التجديف الذكية. 

يثمر هذا التعاون عن إصدار رياضي يحمل اسم BMW x Sipaboards، ويمثل دخول بي إم دبليو إلى عالم الرياضات المائية بأسلوب فريد يدمج الأداء والتقنية مع روح المغامرة.

تكنولوجيا متقدمة في قلب اللوح الكهربائي

ينتمي اللوح الجديد إلى فئة e-SUP، أو ألواح التجديف الكهربائية القابلة للنفخ، ويتميز بمحرك كهربائي مدمج يتيح للمستخدم الانطلاق بسهولة عبر المياه الهادئة.

لوح تزلج BMW 

المحرك، المصمم بقدرة 300 واط، يعمل جنبًا إلى جنب مع مروحة مصممة خصيصًا لتعزيز الكفاءة، ما يمكنه من الوصول إلى سرعة تبلغ 4 عقد بحرية أي حوالي 7.5 كم/س.

وبفضل خاصية النفخ الذاتي، لا حاجة للمستخدم لبذل أي جهد يدوي في تحضير اللوح، ما يجعل التجربة أكثر راحة وسلاسة.

يعكس اللوح الجديد فلسفة التصميم المستقبلية لشركة بي إم دبليو، المعروفة باسم Neue Klasse، ولكن برؤية مائية هذه المرة، وعلى الرغم من غياب العجلات، فإن ملامح التصميم لا تخطئها العين، حيث تظهر لمسات جمالية فريدة أبرزها عنصر بصري على شكل حرف X في أسفل اللوح، بديلًا أنيقًا لشبك الكُلى المزدوج الشهير والمصابيح الأيقونية التي لطالما تميزت بها سيارات الشركة الألمانية.

لوح تزلج BMW 

لا يقتصر الابتكار على اللوح نفسه، بل يمتد إلى المجداف المصاحب له، والمصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن، تم تزويد المجداف بجهاز تحكم يعمل عبر تقنية البلوتوث، يتيح للمستخدم ضبط مستويات الطاقة، وتعديل الإضاءة، والتحكم بتأثيرات الاهتزاز أثناء التجديف.

 كما يمكن ربط اللوح بتطبيق ذكي يحتوي على خاصية تتبع المواقع GPS، لتوفير تجربة آمنة ومتصلة في جميع الأوقات ومن حيث الأداء، تعتمد النسخة الحالية من اللوح على بطاريتين بسعة 90 واط ساعي لكل واحدة، مما يمنح المستخدم حوالي 3.5 ساعات من التجديف الكهربائي المستمر. 

سعر لوح التزلج الذكي من BMW

يبدأ سعر لوح التزلج الذكي من 3,990 يورو، ما يعادل تقريبًا 4,633 دولارًا أمريكيًا. 

بي إم دبليو لوح تزلج لوح تزحلق لوح تزلج BMW BMW

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

حسام حسن

مراد مكرم يشيد بحسام حسن: أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب

أحمد شريف

أحمد شريف يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء برنامجه التأهيلي

الزمالك

تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا للكونفدرالية الأفريقية

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد