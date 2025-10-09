الوحش الكهربائي من بي إم دبليو.. لوح تزلج بسعر سيارة

كشفت بي إم دبليو عن مفهوم غير تقليدي يحمل لمستها الفريدة عبارة عن لوح تزلج كهربائي مزود بمجداف ذكي، وذلك بالتعاون مع سيبابوردز Sipaboards السلوفينية المتخصصة في تطوير معدات التجديف الذكية.

يثمر هذا التعاون عن إصدار رياضي يحمل اسم BMW x Sipaboards، ويمثل دخول بي إم دبليو إلى عالم الرياضات المائية بأسلوب فريد يدمج الأداء والتقنية مع روح المغامرة.

تكنولوجيا متقدمة في قلب اللوح الكهربائي

ينتمي اللوح الجديد إلى فئة e-SUP، أو ألواح التجديف الكهربائية القابلة للنفخ، ويتميز بمحرك كهربائي مدمج يتيح للمستخدم الانطلاق بسهولة عبر المياه الهادئة.

لوح تزلج BMW

المحرك، المصمم بقدرة 300 واط، يعمل جنبًا إلى جنب مع مروحة مصممة خصيصًا لتعزيز الكفاءة، ما يمكنه من الوصول إلى سرعة تبلغ 4 عقد بحرية أي حوالي 7.5 كم/س.

وبفضل خاصية النفخ الذاتي، لا حاجة للمستخدم لبذل أي جهد يدوي في تحضير اللوح، ما يجعل التجربة أكثر راحة وسلاسة.

يعكس اللوح الجديد فلسفة التصميم المستقبلية لشركة بي إم دبليو، المعروفة باسم Neue Klasse، ولكن برؤية مائية هذه المرة، وعلى الرغم من غياب العجلات، فإن ملامح التصميم لا تخطئها العين، حيث تظهر لمسات جمالية فريدة أبرزها عنصر بصري على شكل حرف X في أسفل اللوح، بديلًا أنيقًا لشبك الكُلى المزدوج الشهير والمصابيح الأيقونية التي لطالما تميزت بها سيارات الشركة الألمانية.

لوح تزلج BMW

لا يقتصر الابتكار على اللوح نفسه، بل يمتد إلى المجداف المصاحب له، والمصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن، تم تزويد المجداف بجهاز تحكم يعمل عبر تقنية البلوتوث، يتيح للمستخدم ضبط مستويات الطاقة، وتعديل الإضاءة، والتحكم بتأثيرات الاهتزاز أثناء التجديف.

كما يمكن ربط اللوح بتطبيق ذكي يحتوي على خاصية تتبع المواقع GPS، لتوفير تجربة آمنة ومتصلة في جميع الأوقات ومن حيث الأداء، تعتمد النسخة الحالية من اللوح على بطاريتين بسعة 90 واط ساعي لكل واحدة، مما يمنح المستخدم حوالي 3.5 ساعات من التجديف الكهربائي المستمر.

سعر لوح التزلج الذكي من BMW

يبدأ سعر لوح التزلج الذكي من 3,990 يورو، ما يعادل تقريبًا 4,633 دولارًا أمريكيًا.