خبير استراتيجي : الحماس والإرادة المصرية في حرب 73 تفوقت على التكنولوجيا الإسرائيلية

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب 73 لم تحدث في أي حرب، مشيرا إلى أن ارادة المقاتل المصري كانت قوية في تلك الحرب وكانت السبب الرئيسي في النصر الذي تحقق.

وقال الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن فرقة المشاة المصرية قدمت ملحمة كيبرة في حرب 73، مؤكدا ان الحماس والارادة المصرية في حرب 73 تفوقت على التكنولوجيا الإسرائيلية.

وتابع الخبير العسكري والإستراتيجي، أن ما حدث في حرب أكتوبر 1973 لا يصدق بسبب الفروقات التسليحية لكلا الجيشين بريا وبحريا وجويا، لكن خطة الخداع الاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي في حرب أكتوبر لم تحدث في التاريخ العسكري.



