الصحافة المصرية تلعب دورًا محوريًا في توثيق وتغطية حرب أكتوبر.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي والباحث التاريخي بشري عبدالمؤمن أن الصحافة المصرية لعبت دورًا محوريًا في توثيق وتغطية حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن النشر الصحفي حول المعركة بدأ في السابع من أكتوبر، بينما كانت العمليات العسكرية قد انطلقت في السادس من الشهر، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق بتنسيق المعلومات وتأكيدها قبل النشر.

وأوضح عبدالمؤمن، خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن جريدة الأهرام كانت صاحبة السبق والتغطية الأوسع للأحداث، بفضل قيادة محمد حسنين هيكل الذي كان يتمتع بنفوذ سياسي وإعلامي كبير مكّنه من وضع رؤية إعلامية دقيقة لإدارة التغطية الصحفية للحرب.

وأضاف أن هيكل قاد منظومة إعلامية متكاملة ساهمت في توحيد الخطاب الوطني ودعم الروح المعنوية للشعب والجنود، مما جعل الأهرام المرجع الأبرز للأخبار والتحليلات خلال أيام المعركة.

وأشار إلى الدور اللافت الذي قدمه المراسلون العسكريون مثل جمال الغيطاني في صحيفة الأخبار وكمال الملاخ في الأهرام، والذين نقلوا تفاصيل الحياة في الجبهة والداخل المصري بروح وطنية عالية.

ولفت إلى أن كمال الملاخ، الذي اشتهر بزاويته الفنية "من غير عنوان"، تحول أثناء الحرب إلى تسجيل مشاهد إنسانية من قلب المجتمع المصري، موثقًا كيف غيّرت الحرب تفاصيل الحياة اليومية وأعادت تشكيل وعي الناس تجاه الوطن.

وأكد على أن تلك التغطيات الصحفية كانت وثيقة حية لتاريخ الأمة المصرية، وجسّدت روح التلاحم بين الشعب والإعلام في واحدة من أعظم لحظات النصر في تاريخ مصر الحديث.