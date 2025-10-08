قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الصحافة المصرية تلعب دورًا محوريًا في توثيق وتغطية حرب أكتوبر.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الكاتب الصحفي والباحث التاريخي بشري عبدالمؤمن أن الصحافة المصرية لعبت دورًا محوريًا في توثيق وتغطية حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن النشر الصحفي حول المعركة بدأ في السابع من أكتوبر، بينما كانت العمليات العسكرية قد انطلقت في السادس من الشهر، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق بتنسيق المعلومات وتأكيدها قبل النشر.

وأوضح عبدالمؤمن، خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن جريدة الأهرام كانت صاحبة السبق والتغطية الأوسع للأحداث، بفضل قيادة محمد حسنين هيكل الذي كان يتمتع بنفوذ سياسي وإعلامي كبير مكّنه من وضع رؤية إعلامية دقيقة لإدارة التغطية الصحفية للحرب.

وأضاف أن هيكل قاد منظومة إعلامية متكاملة ساهمت في توحيد الخطاب الوطني ودعم الروح المعنوية للشعب والجنود، مما جعل الأهرام المرجع الأبرز للأخبار والتحليلات خلال أيام المعركة.

وأشار إلى الدور اللافت الذي قدمه المراسلون العسكريون مثل جمال الغيطاني في صحيفة الأخبار وكمال الملاخ في الأهرام، والذين نقلوا تفاصيل الحياة في الجبهة والداخل المصري بروح وطنية عالية.

ولفت إلى أن كمال الملاخ، الذي اشتهر بزاويته الفنية "من غير عنوان"، تحول أثناء الحرب إلى تسجيل مشاهد إنسانية من قلب المجتمع المصري، موثقًا كيف غيّرت الحرب تفاصيل الحياة اليومية وأعادت تشكيل وعي الناس تجاه الوطن.

وأكد على أن تلك التغطيات الصحفية كانت وثيقة حية لتاريخ الأمة المصرية، وجسّدت روح التلاحم بين الشعب والإعلام في واحدة من أعظم لحظات النصر في تاريخ مصر الحديث.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

