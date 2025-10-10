عبده مباشر: مصر فاجأت إسرائيل في حرب أكتوبر استراتيجيا وتعبويا وتكتيكيا

أكد الكاتب الصحفي عبده مباشر، أن مصر فاجئت اسرائيل في حرب أكتوبر استراتيجيا وتعبويا وتكتيكيا لمجموعة عوامل، خاصة انه تم اختيار توقيت هام وهو يوم عيد في إسرائيل فاختيار اليوم كان موفق.

وقال عبده مباشر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مصر خططت لبداية الحرب في الثانية ظهرا وهو اختيار مصري، معلقا “اختيار التوقيت عبقري لمن يعرف المناخ والجغرافيا”.

وتابع الكاتب الصحفي عبده مباشر، أنه “تم الهجوم بـ 5 فرق مشاه على المياه، والجنود الجنود كانوا يرددون اغنية يالا بينا نحرر سيناء وقت الحرب لرفع معنوياتهم”.



