بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هبة مجدي في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.