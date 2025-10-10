حبس 4 سيدات لقيامهن بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق حبس 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية"، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.