القانون يوضح آلية تعويض المترشحين حال خلو مقعد بالقوائم الانتخابية

نظّم قانون انتخابات مجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو مقعد أحد المترشحين بالقوائم الانتخابية، سواء بسبب الوفاة أو التنازل أو تنفيذ حكم قضائي، وذلك لضمان استكمال القوائم قبل إجراء العملية الانتخابية.

وبحسب المادة (21) من القانون، فإنه في حال خلو مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، يحل محله المترشح الاحتياطي بالترتيب الوارد في الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة التي كان يشغلها المترشح الذي خلا مكانه، حتى يكتمل العدد المقرر بالقائمة.

وألزمت المادة ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد من نفس الصفة خلال يومين على الأكثر، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة الانتخابية، ويُدرج اسمه بعد آخر مترشح احتياطي من ذات الصفة بالقائمة.

كما أوضحت المادة أنه إذا خلا مقعد أحد المترشحين بعد الموعد المحدد وقبل إجراء الانتخاب، تُجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المترشحين في القائمة، وإذا فازت تلك القائمة الناقصة، يتم استكمال العدد المطلوب من الاحتياطيين من ذات الصفة، فإن لم يوجد من يحمل الصفة نفسها، يُستكمل العدد من الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفقًا لأسبقية الترتيب.