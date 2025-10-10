جرداه من ملابسه تحت التهديد.. حبس سائق وكهربائي هتكا عرض صبي بالطالبية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس سائق وكهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهما باستدراج صبي قاصر يبلغ من العمر 15 عاما والتعدي عليه جنسيًا وتصويره لحظة هتك عرضه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، مع توقيع الكشف الطبي على الطالب المعتدى عليه.

تلقى المقدم عبدالحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل برفقتها نجلها طالب في منتصف عقده الثاني، تفيد بقيام سائق وكهربائي باستدراج نجلها والتعدي عليه وتصويره في أوضاع مخلة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.