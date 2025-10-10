برلماني: زيادة الاستثمارات ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتحقيق النمو

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا ملموسًا، نتيجة السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبعها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التصنيع والتصدير.

وأوضح" الشوربجي" لموقع" صدى البلد أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء المالي وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الاستثمارات المنتجة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.



قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.