بقت كوم تراب.. حريق يلتهم شونة قش في كفر الشيخ | صور

شب حريق هائل اليوم في شونة لتخزين القش بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وجار أعمال السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حريق في شونة قش بقرية الكراكات.

هرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة أو المساكن القريبة.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وتسهيل عمل فرق الإطفاء والتحقيق في ملابسات اندلاع الحريق.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وجار أعمال السيطرة على الحريق من قبل رجال الإطفاء والحماية المدنية.