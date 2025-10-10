قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجمعة: الشاب السوي والفتاة المحترمة لا يخرجان إلا من بيت قد امتلأ بالرحمة والحب

الدكتور عبد الخالق محمد عطيفي
الدكتور عبد الخالق محمد عطيفي
شيماء جمال

قال الدكتور عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، إن “صحح مفاهيمك” مبادرة أطلقتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاوقاف وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، واليوم ومن على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ التنفيذ الفعلي لهذه المبادرة وفي رأيي اننا نتخير منها أمرين:

الأمر الاول ان نرمم سُلمة في جدار القيم الذي يريد ان ينقض لنقيمه، فإذا استقام الجدار احتمت به البلاد وسعد به العباد.


وأضاف «العطيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية، الامر الثاني ان نحرر نصوص الكتاب والسنة من قيد المداد الى رحابة الواقع لنرتقى بها هوة سحيقة بين ما نعلم وما نعمل وبين أقوالنا وبين أفعالنا. 

وضرب بعض الامثلة وقال:

كلنا نعلم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا” وهو تهديد ووعد ونكير شديد فيه ما فيه، فاذا نزلنا الى ارض الواقع وجدنا الامر مغايرا ورأينا صفحات متكاثرة على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف تطبيقاتها عليها مئات الآلاف من المتابعين مهمتها تسريب الامتحانات وتيسير الغش والترويج لهذه الجريمة الشنيعة، وهنا نقول صحح مفاهيمك فان الغش جريمة نكراء وشهادة زيف وزور وبخس لحق المجتهدين وغدر بالمتميزين والنابغين.

 وتابع: هب ان هذا الغاش نجا بفعلته وأفلت بجريمته وخرج الى المجتمع ماذا تظنونه يفعل في المجتمع وقد تولى الذي نجح بالغش واعتمد الغش أسلوبا لحياته اذا خرج على المجتمع انما يخرج مفسدا عابثا لاهيا لاعبا يخرب الممتلكات العامة وتغافل المسكين عن عمد أن الدولة المصرية أنفقت من التريليونات ما لم يعلم به الا الله من أجل إصلاح هذه المؤسسات.

واستطرد: المسكين يسعى فى الأرض فسادا ولا يتورع عن الإضرار بحقوق البلاد والعباد وغفل عن قول ربنا سبحانه وتعالى “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”.

كما غفل عن قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" هذا الغاش وقد اصبح مفسدا عابثا بالممتلكات العامة يخربها ويعبث بها وإني اتساءل مع حضراتكم أوتظنون هذا الغاش الذي اعتمد الغش اسلوبا لحياته فيتسلق ويتملق فخرج على الدولة بمقدراتها فاسدا مفسدا عابثا لاهيا لاعبا، هل قد خرج من بيت مليء بالرحمة والحب والحنان، لا والله بل مثل هذا لا يخرج إلا من اسرة مفككة الاوصال ولا تجد له إلا أما تخلت وأبا مشغولا وهنا أهمس في اذن كل والد ووالدة كل زوج وزوجة إن الشاب السوي والفتاة المحترمة لا يخرجان الا من بيت قد امتلأ بالرحمة والحب والاحترام والجمال والخير والحنان.

 وأكمل: وهنا نقول صحح مفاهيمك لأن الاسرة السعيدة انما تقوم على التكافل والاحترام وإقالة العثرات وعلى الرحمة وعلى الحب وعلى الحلم وعلى الحنان، صحح مفاهيمك فان القوامة انما تكون رعاية وأمان وليست تسلطا وقهرا، صحح مفاهيمك ان الرجولة ليست عنفا واهانة انما الرجولة حب ورحمة وحنان وخير.

عبد الخالق محمد عطيفي أوقاف الإسماعيلية صحح مفاهيمك الاوقاف الغش التنمر القوامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

البنك الأوروبي للاستثمار يتيح 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري منذ 2020

مريم أبو دقة

الإعلامية الراحلة مريم أبو دقة تفوز بجائزة بطل حرية الصحافة

خلال اللقاء

ممثلو الحكومات الأوروبية يشيدون بدور القيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار الشرق الأوسط

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد