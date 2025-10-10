مادلين طبر تكشف كواليس دخول فاروق عطية المستشفى بسبب مشهد الحبل

كشفت الفنانة مادلين طبر كواليس من فيلم «الطريق إلى إيلات»، وتفاصيل أزمة حدثت مع الفنان فاروق عطية خلال تصوير مشهد التزلق من أعلى الجبل

وكتبت مادلين في منشورًا عبر حسابها بـفيس بوك من كواليس الفيلم: «خلال التصوير المرحوم فاروق، كان خائفًا عليّ أن أقع من أعلى الجبل الذي تسلقناه، فطول الوقت كانت عينه الحارسة علي».

وتابعت: «فهمته أن أبي الماريشال أعطاني المعلومات، أولًا لازم نعل جزمتي كاوتش، ثانيًا أنزل بخطوات بالعرض من أي منحدر وليس بكامل قدمي بشكل راسي.. والمفارقه أن الوحيد الذي وقع من الجبل وتدحرج حتى أسفله مما استدعى نقله للمستشفى كان الممثل فاروق عطية.. برجاء تترحموا عليه».

وأضافت مادلين: «في الكواليس الشقاوة كانت بزعامة طارق النهري وعصابته، الشقاوة اللذيذة كانت مؤلفة من محمد سعد وعلاء مرسي».

وأكملت: «وكانوا بيعملوا بي مقالب مضحكة مؤلمة.. مثلًا يثبتوني على الكرسي في خيمة الاستراحة.. وتحت حرارة سيناء التي تجاوزت 40 درجة يفرغوا كيس تلج على رأسي، ونضحك».

ومؤخرًا، كشفت المخرجة الكبيرة إنعام محمد على عن واحدة من أبرز كواليس تصوير فيلمها الشهير«الطريق إلى إيلات»، الذي يُعد من أهم الأعمال السينمائية الوطنية في تاريخ السينما المصرية، مشيرةً إلى أن الفنان محمد سعد مرّ بلحظة صعبة كادت أن تُبعده عن المشاركة في الفيلم بسبب عدم إجادته السباحة.