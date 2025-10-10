قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مادلين طبر تكشف كواليس دخول فاروق عطية المستشفى بسبب مشهد الحبل

مادلين طبر
مادلين طبر
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة مادلين طبر كواليس من فيلم «الطريق إلى إيلات»، وتفاصيل أزمة حدثت مع الفنان فاروق عطية خلال تصوير مشهد التزلق من أعلى الجبل 

وكتبت مادلين في منشورًا عبر حسابها بـفيس بوك من كواليس الفيلم: «خلال التصوير المرحوم فاروق، كان خائفًا عليّ أن أقع من أعلى الجبل الذي تسلقناه، فطول الوقت كانت عينه الحارسة علي».

وتابعت: «فهمته أن أبي الماريشال أعطاني المعلومات، أولًا لازم نعل جزمتي كاوتش، ثانيًا أنزل بخطوات بالعرض من أي منحدر وليس بكامل قدمي بشكل راسي.. والمفارقه أن الوحيد الذي وقع من الجبل وتدحرج حتى أسفله مما استدعى نقله للمستشفى كان الممثل فاروق عطية.. برجاء تترحموا عليه».

وأضافت مادلين: «في الكواليس الشقاوة كانت بزعامة طارق النهري وعصابته، الشقاوة اللذيذة كانت مؤلفة من محمد سعد وعلاء مرسي».

وأكملت: «وكانوا بيعملوا بي مقالب مضحكة مؤلمة.. مثلًا يثبتوني على الكرسي في خيمة الاستراحة.. وتحت حرارة سيناء التي تجاوزت 40 درجة يفرغوا كيس تلج على رأسي، ونضحك».

ومؤخرًا، كشفت المخرجة الكبيرة إنعام محمد على عن واحدة من أبرز كواليس تصوير فيلمها الشهير«الطريق إلى إيلات»، الذي يُعد من أهم الأعمال السينمائية الوطنية في تاريخ السينما المصرية، مشيرةً إلى أن الفنان محمد سعد مرّ بلحظة صعبة كادت أن تُبعده عن المشاركة في الفيلم بسبب عدم إجادته السباحة.

الفنانة مادلين طبر الطريق إلى إيلات فاروق عطية الممثل فاروق عطية طارق النهري إنعام محمد على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

هل يوجد ترادف كلي في اللغة العربية؟.. رئيس جامعة الأزهر: العماء انقسموا إلى رأيين

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: المنهج الأزهري الأشعري حمى مصر من التطرف الفكري

الدكتور عبد الخالق محمد عطيفي

خطيب الجمعة: الشاب السوي والفتاة المحترمة لا يخرجان إلا من بيت قد امتلأ بالرحمة والحب

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد