برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
حسام موافي: الكلب يمرن الإنسان على فقدان الحبيب.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد شحتة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن النار كانت مصير امرأة عذبت هرة، والجنة كانت مصير رجل سقا كلبا، فلم ينفع الأولى صلاتها ولا صيامها.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أن الكلب مهم جدا في حياة الإنسان، والإنسان يتعلق به، فهو الحيوان الوحيد الذي يتعلق به تعلق غير عادي.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يتعلقون بالكلاب بشكل كبير، كما لو كان أحد أطراف العائلة، منوها أن قرأ كتاب لمؤلف ألماني، ينص على أن خلق الكلب من الله تعالي لنتعود على فراق الحبيب إذا مات هذا الكلب عند صاحبه.

وأشار إلى أن الكلب يمرن الإنسان على الفقدان، ناصحا من يموت كلبه أن يشتري غيره ويربيه، فهذا لا حرج فيه شرعا، أما المحرم شرعا فهو إيذاء النفس بسبب موت هذا الكلب الذي كان يقتنيه أو يربيه.

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

