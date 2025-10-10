حسام موافي: الكلب يمرن الإنسان على فقدان الحبيب.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن النار كانت مصير امرأة عذبت هرة، والجنة كانت مصير رجل سقا كلبا، فلم ينفع الأولى صلاتها ولا صيامها.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أن الكلب مهم جدا في حياة الإنسان، والإنسان يتعلق به، فهو الحيوان الوحيد الذي يتعلق به تعلق غير عادي.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يتعلقون بالكلاب بشكل كبير، كما لو كان أحد أطراف العائلة، منوها أن قرأ كتاب لمؤلف ألماني، ينص على أن خلق الكلب من الله تعالي لنتعود على فراق الحبيب إذا مات هذا الكلب عند صاحبه.

وأشار إلى أن الكلب يمرن الإنسان على الفقدان، ناصحا من يموت كلبه أن يشتري غيره ويربيه، فهذا لا حرج فيه شرعا، أما المحرم شرعا فهو إيذاء النفس بسبب موت هذا الكلب الذي كان يقتنيه أو يربيه.