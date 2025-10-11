قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
دعاء الصباح للبركة.. أفضل كلمات عن النبي تقولها مع بداية اليوم
صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
مئات فرص العمل لخريجي جامعة عين شمس في الملتقي التوظيفي

حسام الفقي

تنطلق يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2025" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الرابع بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل وتدريب حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين، الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 19، 20، 21 اكتوبر 2025، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساءا، بمقر مركز التوظيف ، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى ، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف ،حيث تنقسم الايام إلي:
- اليوم الأول، الأحد 19 أكتوبر، مخصص لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات والأثار. 
- اليوم الثانى، الأثنين 20 أكتوبر، مخصص لكلية التجارة.
- اليوم الثالث، الثلاثاء 21 أكتوبر، مخصص لكليات ألالسن، ألاداب ، حقوق ، والتربية ، والبنات (أداب وتربية) ، الأثار ، الأعلام.

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2025 ، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً ، داخل مقر مركز التوظيف. بمشاركة عدد من كبري الشركات . حيث تنقسم الايام إلي:
- اليوم الرابع، الأربعاء 22 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات الهندسة ، والحاسبات والمعلومات
- اليوم الخامس، الخميس 23 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

يذكر أنه للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفى وحجز دورًا مسبقًا من خلال المنظمين المتواجدين في جناح مركز التوظيف.

للتسجيل فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي www.asucareercenter.com

الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس جامعة عين شمس الأسبوع التوظيفي

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر

أجمل دعاء قبل النوم.. كلمات مباركة من وصايا الرسول

حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون

لقاءات وخطب توعوية.. تفاصيل فعاليات قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

