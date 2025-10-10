قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد نوار يروي تجربة القنص الميداني: تفاصيل دقيقة عن المواقع والانتظار والتمويه.. فيديو

الفنان التشكيلي أحمد نوار
الفنان التشكيلي أحمد نوار
محمد شحتة

كشف الفنان التشكيلي الكبير أحمد نوار، عن تجربته الميدانية في القنص، مؤكدًا أن القناص يحتاج إلى قدرات دقيقة في الإصابة والتموضع وانتظار الهدف، موضحًا أن العملية تتحول إلى «هوية» تتطلب ترفُّعًا في الحسّ التكتيكي والصبر.

وأضاف أحمد نوار خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أهدافًا تقع على مسافات بعيدة (حوالي 650 متر وفي حالات يصل مداها للسلاح إلى 1000 أو 1300 متر)، وأن اختيار موقع القنّاص والساعة وطبيعة التعامل مع الهدف كلها عناصر حرجة، وفي بعض الحالات منح القنّاص حرية كاملة على مدار 24 ساعة للتعامل مع الهدف.

وأوضح نوار أن العملية تصبح هواية؛ «أطلع الفجر، أوقف في الموقع، أنزل تحت الأرض أتابع العدو الإسرائيلي بدقّة وأخذ الموقع المناسب على الدفرسوار من أول لآخر»، مضيفًا أن تحديد الهدف كان صعبًا لأن العدو يعتمد على قدرات تمويه متقدمة وتكتيكات محصّنة.

وتحدث نوار عن تجربته مع أول قنص: «أول هدف.. أول قنص كان في نقطة مرتفعة، قعدت أفتش المكان، انتظرت أكثر من خمس ساعات، عينك على المكان، حد ظهر لثوانٍ أقل من دقيقة، رفعت السلاح، وضربت»، لافتًا إلى أنه استخدم التمويه بتغطية فتحة بين المراكب بشوال رمل ليخفي سلاحه، وأن الهدف كان يظهر ويختفي قبل أن يتم اصطياده.

واستعرض أحمد نوار بعض التفاصيل التكتيكية: «كنت متيقن إن هذا هو الموقع، حددته، استنيت، لحظة ظهوره ضغطت الزناد وبعدها بثوانٍ كانت الإصابة ناجحة»، مؤكدًا أن الدقة في الرصد والانتظار والتمويه هي ما يصنع الفارق في الميدان.

أحمد نوار القناص الجيش السلاح التمويه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

مكامير الفحم

حملات على مكامير الفحم بدمياط للتصدى لأى مخالفات

رفع اشغالات

محافظة الجيزة تفرض الانضباط في الشوارع وتواصل حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات

خلال اللقاء

احتفالا بالعيد القومي الـ 74.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد