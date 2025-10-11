قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
رياضة

إصابة مفاجئة تضرب مبابي أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم الأوروبية

مبابي
مبابي
رباب الهواري

انتهت مواجهة فرنسا وأذربيجان ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تطورًا مثيرًا للقلق بعد إصابة النجم كيليان مبابي.

تفاصيل المباراة

دخل المنتخب الفرنسي اللقاء بطموح حصد نقاط جديدة تعزز موقفه في سباق التأهل، وقدم لاعبوه أداءً متوازنًا على مدار أغلب فترات المباراة. وعلى الرغم من محاولات أذربيجان الدفاعية، فرض المنتخب الفرنسي سيطرته الهجومية في الشوطين.

لحظة إصابة مبابي

في الدقيقة 83، فاجأ كيليان مبابي الجميع بطلب التبديل بعدما شعر بآلام مفاجئة في الكاحل الأيمن. ورغم محاولته استكمال اللعب للحظات، اضطر للجلوس على أرض الملعب، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل سريعًا.

الكاحل المصاب يثير القلق

تأتي هذه الإصابة لتثير الشكوك أكثر، خاصة أنها طالت نفس الكاحل الذي تعرض لإصابة فيه الأسبوع الماضي. وقد بدا التأثر واضحًا على وجه اللاعب، ما أشار إلى أن الألم كان حادًا بما يكفي لإجباره على الخروج قبل نهاية اللقاء
 

مغادرة الملعب

غادر مبابي المستطيل الأخضر وهو يعرج بشكل ملحوظ، ثم توجه مباشرة إلى غرفة الملابس دون الجلوس على مقاعد البدلاء. هذا التصرف فتح باب التكهنات حول مدى خطورة الإصابة وحاجة اللاعب للخضوع لفحوصات عاجلة.

تأثير محتمل على ريال مدريد والمنتخب
 

إصابة مبابي لا تمثل فقط قلقًا لمنتخب فرنسا، بل تثير حالة من التوتر داخل نادي ريال مدريد الذي يعوّل على اللاعب في المباريات المقبلة بالدوري ودوري أبطال أوروبا. ومن المنتظر أن يحدد التقرير الطبي حجم الإصابة والمدة المحتملة للغياب.

انتظار المستجدات

حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الفرنسي أو ريال مدريد، لكن المؤشرات الميدانية توحي بأن اللاعب سيخضع لفحوص عاجلة لتقييم وضع الكاحل وتحديد العلاج المناسب


 

مبابي فرنسا تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

