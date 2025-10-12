قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025: تحل بالصبر

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

حافظ على نجاح علاقتك العاطفية اليوم. اتخذ موقفًا إيجابيًا في حياتك المهنية، ولبِّ المتطلبات المالية دون تردد. صحتك تتطلب المزيد من العناية

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سينشر بعض الكُتّاب أعمالهم اليوم. احرص على أن تبقى في سجلّ الإدارة. يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لتسليم البحث وتحديث ملفك الشخصي على منصة التوظيف. احرص أيضًا على تولي مهام جديدة بمواعيد نهائية ضيقة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 سيُعاني بعض مواليد هذا البرج من مشاكل مرتبطة بالسعال البارد والصداع والالتهابات الفيروسية. يحتاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم إلى رعاية إضافية.

برج العقرب عاطفيا

تحلَّ بالصبر مع شريكك، وحاول أن تنظر للأمور من منظوره. امنح شريكك مساحة شخصية اليوم. على النساء المتزوجات أيضًا مراقبة أزواجهن في النصف الثاني من اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

إذا سنحت لك فرصة جديدة، وازن بين الفوائد طويلة المدى بدلًا من المكاسب السريعة. دوّن الخطوات المهمة وشارك التقدم مع مديرك لبناء الثقة والاحترام المهني. خذ فترات راحة قصيرة وتأمل.

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعزز استثماراته في جنوب إفريقيا بـ 11.5 مليار يورو

وزارة الدفاع العراقية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وضع حجر أساس مطار تلعفر العسكري في محافظة نينوى

قطاع غزة

الهيئة العربية الدولية للإعمار والأمم المتحدة الإنمائي يباشران أعمال إزالة الركام في قطاع غزة

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

