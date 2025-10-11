قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
حوادث

تأجيل محاكمة 87 متهما بـ"خلية داعش مدينة نصر"

أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهما في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2022 وحتي نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحدتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

محمد العرابي: الرئيس السيسي نجا بالمنطقة والقضية الفلسطينية بعد محاولات تفكيك

محلل استراتيجي أمريكي: الواقع الآن بغزة لحظة فارقة في تاريخ المنطقة

وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من شبكة الطرق

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات
تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

