ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال يوميا؟

البرتقال عنصر أساسي في العديد من المطابخ، هذه الفاكهة الحمضية المستديرة موجودة في كل منزل، والبرتقال غنيٌّ بالفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين ج، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء يمنع تلف الخلايا.

بالإضافة إلى فيتامين C، تحتوي البرتقال على عناصر غذائية أخرى تساعد على الحفاظ على صحة جسمك.

فوائد البرتقال

- الفيبر

يمكن للألياف الموجودة في البرتقال أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- الكالسيوم

يحتوي البرتقال على حوالي 55 مليغرامًا من الكالسيوم، أي ما يعادل 6% من احتياجاتك اليومية، يُعد هذا العنصر الغذائي مهمًا لبناء عظام قوية والحفاظ على صحتها، ويرتبط عادةً بمنتجات الألبان مثل الحليب ، كما تُعد الخضراوات والفواكه الكاملة، مثل البرتقال، مصدرًا جيدًا له.

- حمض الفوليك أو الفولات

حمض الفوليك هو فيتامين ب أساسي يستخدمه الجسم لتكوين الحمض النووي وتقسيم الخلايا، نقص حمض الفوليك في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى أمراض الدم والسرطان وحتى العيوب الخلقي، إذا كنتِ حاملاً، تناولي برتقالة، إنه مصدر طبيعي رائع لحمض الفوليك

المصدر webmd