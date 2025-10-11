وزير الرياضة يفتتح النسخة الأولى من المنتدى الوطني لشباب المستقبل بشبرا الخيمة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الوطني لشباب المستقبل للكيانات الشبابية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للكيانات الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الاداره المركزيه للمدن الشبابيه، المستشار محمد علاء مهدى ، المستشار القانون لصندوق التمويل الأهلى ، العميد وسام صبري مساعد الوزير للكيانات الشبابيه ، الدكتور محمد حسن، معاون الوزير للكيانات الشبابية ، الدكتور وليد الفرماوى ، مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديريه للرياضه ، محمد عشري رئيس كيان الشباب بناة المستقبل، ولفيف من الشخصيات العامه والقيادات التنفيذيه بوزاره الشباب والرياضة

ويأتي المنتدى في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الشبابية للتفاعل وتبادل الخبرات، وتقديم رؤى مبتكرة حول قضايا التنمية المستدامة والمواطنة والمستقبل الرقمي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشباب ورؤية مصر 2030.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتدى يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في صياغة مستقبلهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتبارهم طاقة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

وشدد الوزير على حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير منصات حقيقية للحوار بين الشباب ومؤسسات الدولة، من أجل خلق جيل واعٍ قادر على الإبداع والمبادرة، مؤمن بدوره في بناء الوطن ومواجهة التحديات.، وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى دعم الكيانات الشبابية وتوسيع نطاق مشاركتها المجتمعية، تأكيدًا على مبدأ الشراكة في التنمية.