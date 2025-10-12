قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
برلمان

محمد البديوي عن قمة شرم الشيخ: مصر تعيد للعالم لغة العقل والحكمة

النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، بالقمة الدولية التي تستضيفها مصر غدا الإثنين بشرم الشيخ، تحت عنوان “ قمة شرم الشيخ للسلام ”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من عشرين دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد البديوي أن استضافة مصر لهذه القمة في هذا التوقيت الحرج تعكس المكانة الدولية المتزايدة للدولة المصرية، وقدرتها على قيادة الحوار العالمي نحو السلام والاستقرار، من منطلق رؤيتها المتوازنة التي تجمع بين الواقعية السياسية والإنسانية في آنٍ واحد.

وأشار إلى أن القمة تأتي استجابةً للحاجة الملحّة إلى وقف الحرب في غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من السلام العادل في الشرق الأوسط، تقوم على الأمن المشترك والتنمية الإقليمية، بما يفتح صفحة جديدة أمام شعوب المنطقة بعد سنوات من الصراع والمعاناة.

وأضاف النائب محمد البديوي أن هذه القمة تمثل تجسيدًا عمليًا لسياسة مصر الخارجية القائمة على الحوار والعقلانية، وإيمانها الدائم بأن السلام هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر وآمن للجميع، مؤكدًا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت أن مصر لا تبحث عن دور، بل تصنعه بالفعل في ميادين السياسة والعلاقات الدولية.

وشدد على أن قمة شرم الشيخ للسلام ستكون منعطفًا تاريخيًا في مسار المنطقة والعالم، وأن مصر، كعادتها، ستكون دائمًا صوت الحكمة والعقل والضمير الإنساني.

قمة شرم الشيخ للسلام النائب محمد البديوي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة الدولية

