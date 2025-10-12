محمد البديوي عن قمة شرم الشيخ: مصر تعيد للعالم لغة العقل والحكمة

أشاد النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، بالقمة الدولية التي تستضيفها مصر غدا الإثنين بشرم الشيخ، تحت عنوان “ قمة شرم الشيخ للسلام ”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من عشرين دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد البديوي أن استضافة مصر لهذه القمة في هذا التوقيت الحرج تعكس المكانة الدولية المتزايدة للدولة المصرية، وقدرتها على قيادة الحوار العالمي نحو السلام والاستقرار، من منطلق رؤيتها المتوازنة التي تجمع بين الواقعية السياسية والإنسانية في آنٍ واحد.

وأشار إلى أن القمة تأتي استجابةً للحاجة الملحّة إلى وقف الحرب في غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من السلام العادل في الشرق الأوسط، تقوم على الأمن المشترك والتنمية الإقليمية، بما يفتح صفحة جديدة أمام شعوب المنطقة بعد سنوات من الصراع والمعاناة.

وأضاف النائب محمد البديوي أن هذه القمة تمثل تجسيدًا عمليًا لسياسة مصر الخارجية القائمة على الحوار والعقلانية، وإيمانها الدائم بأن السلام هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر وآمن للجميع، مؤكدًا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت أن مصر لا تبحث عن دور، بل تصنعه بالفعل في ميادين السياسة والعلاقات الدولية.

وشدد على أن قمة شرم الشيخ للسلام ستكون منعطفًا تاريخيًا في مسار المنطقة والعالم، وأن مصر، كعادتها، ستكون دائمًا صوت الحكمة والعقل والضمير الإنساني.