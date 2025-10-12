قومى المرأة بأسوان: تنظيم جلسات الدوار ودورات للتثقيف المالى بقرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان فعالياته ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم جلسات للدوار بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف تكثيف جهود تمكين المرأة إقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعى المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية .

ولفت بأن هذه الجلسات إستهدفت توعية نحو 500 سيدة وفتاة بقرى بهاريف بحرى والأعقاب بحرى وقبلى ، ونجع الحجر ، والخلاصاب والشيمة بمركز أسوان حيث تم مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، بالإضافة إلى ندوات الإرشاد الأسرى بقرى الإسماعيلية وكوم أمبو قبلى .

حياة كريمة

وأضافت هدى مصطفى بأنه تم بالتوازى تنفيذ دورات التدريب للتثقيف المالى بقرى الحقنة والعوينية والعطوانى بمركز إدفو ، وتم التعريف بكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتبارها محور الأسرة المصرية.

فيما واصلت مديرية العمل بأسوان من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان قيامها بأعمال التفتيش على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مواقع مختلفة سواء على المنشآت التى يعمل بها عمال توصيل الطلبات للمنازل ( الدليفرى) أو على المنشآت الصناعية الأخرى .

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .