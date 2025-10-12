مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة المجرية إلديكو إنيدي بجائزة الهرم الذهبي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم المخرجة والكاتبة السينمائية المجرية إلديكو إنيدي (Ildiko Enyedi) ، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، تكريمًا لمسيرتها الفنية التي تميزت بحس إنساني عميق وحرفية عالية، ونجاحات دولية أكدت دورها كواحدة من أبرز صناع الأفلام في السينما الأوروبية والعالمية.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم في أحد فنادق القاهرة".

إلديكو إنيدي (Ildiko Enyedi) هي كاتبة سيناريو ومخرجة مجرية نالت استحسانًا نقديًا واسعًا، وحظيت أفلامها بشهرة في المهرجانات الدولية.

وقد حصدت العديد من الجوائز، بما في ذلك "الكاميرا الذهبية" عن فيلمها الروائي الطويل الأول "قرني العشرون" (My Twentieth Century)، و"الدب الذهبي" عن فيلم "عن الجسد والروح" (On Body and Soul) الذي صدر عام 2017، وتم ترشيحه لاحقاً لجوائز الأوسكار.

وعُرِض أحدث أعمال إينييدي، "الصديق الصامت" (Silent Friend)، لأول مرة عالمياً في بينالي البندقية في سبتمبر 2025.

وسيُعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) ضمن المسابقة الرسمية.

وتتضمن مسيرة إلديكو إنيدي العديد من الأفلام المهمة من بينها "صائد السحر" (Magic Hunter)، و"المصنع" (A Gyar)، و"تاماس وجولي" (Tamas and Juli)، و"سيمون الساحر" (Simon, the Magician)، و"قصة زوجتي" (The Story of My Wife).

وعملت إنيدي كأستاذة للسينما في بودابست، وشاركت كعضو في لجان تحكيم مختلفة في مهرجانات سينمائية دولية، ومن ضمنها رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان كان.

وتقديراً لمسيرتها السينمائية ومنهجها الفريد في صناعة الأفلام، سيتم منح إينييدي "جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر" في الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.