رجال أعمال إسكندرية وسفير السويد يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، سفير السويد الجديد لدى مصر، داج يولين دنفيلت، والوفد المُصاحب له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاطّلاع على دور الجمعية في دعم الاستثمار وتحسين مُناخ الأعمال.

وأشاد داج يولين دنفيلت، بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد، مُشيرًا إلى أن ذلك شجع العديد من الشركات السويدية على الاستثمار في مصر.

كما أوضح خِبرات السويد المُتقدمة في مجال إعادة التدوير، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تسهَّم في تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.

مزايا الاستثمار

وأوضح هنو مزايا الاستثمار في الإسكندرية لما تتمتع به من تعدُّد الموانئ وانخفاض التكاليف التشغيلية، مُشيرًا إلى دور منصة "GAFI" في إتاحة الفرص الاستثمارية، إلى جانب جهود التحوُّل الرقمي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

كما استعرض جهود الجمعية في دعم المشروعات الصغيرة وتنمية قطاع الأعمال، وأكد دور مركز التدريب والتشغيل المهني في تعزيز فُرص العمل.

حضر اللقاء كل من؛ المهندس مدحت القاضي، وعبد المنعم حافظ، والدكتور محمد محرم، نواب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عرفة، عضو مجلس الإدارة، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك بالجمعية.

ومن السفارة، حضر خالد عبد الوهاب، مسئول الترويج للأعمال، وسماء مدحت، مسئول الشئون الإعلامية والثقافية.