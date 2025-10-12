الشعب الجمهوري يحصد 4 مقاعد بالشيوخ.. زاهر الشنقيري: سنهتم بقضايا المواطنين

أكد زاهر الشنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين أعضاء جدد في مجلس الشيوخ تضمن أربعة من قيادات الحزب، في خطوة وصفها بأنها تعكس "ثقة القيادة السياسية في كفاءات الحزب وقدرته على الإسهام في العمل البرلماني الوطني".

دفعة قوية للحزب داخل المؤسسة التشريعية

وأوضح الشنقيري في تصريح خاص لـ صدى البلد أن الأسماء التي تم اختيارها ضمن القرار الجمهوري، شملت: المهندس حازم عمر – رئيس حزب الشعب الجمهوري و زاهر الشنقيري – المتحدث باسم الحزب و كريم سالم – عضو الهيئة العليا ونشأت حته أمين أمانة الشباب المركزية بالحزب

وأشار إلى أن هذه التعيينات تمثل دفعة قوية للحزب داخل المؤسسة التشريعية، وتُعد امتدادًا لدور الحزب الفاعل في الحياة السياسية ودعم الدولة في ملفات التنمية والإصلاح التشريعي.

وأضاف الشنقيري أن الحزب يرى في هذه الخطوة تكليفًا ومسؤولية وطنية، وسيعمل أعضاؤه في مجلس الشيوخ على التعبير عن قضايا المواطنين، والمشاركة الجادة في مناقشة التشريعات المرتبطة بمستقبل البلاد.