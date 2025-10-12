700 لاعب ببطولة الجمهورية للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي

أعلن اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة، لجميع الأعمار السنية للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتقام بطولة الجمهورية في الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتشهد البطولة منافسات كلاسيك ورابد وبليدز بمشاركة 700 لاعبًا ولاعبة في جميع الأعمار السنية وجميع المسابقات.

أكد اللواء مختار عمارة أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من جميع الأعمار، وهو ما يهدف إليه الاتحاد لنشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف عمارة أن الاتحاد يحرص على نشر اللعبة وانتقاء العناصر المميزة لتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.

تابع عمارة أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب جديدة في لعبة الشطرنج، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع خطة طويلة المدى لتأهيل اللاعبين المميزين فنيًا وذهنيًا، ليكونوا نواة قوية لمنتخبات مصر في الفئات المختلفة.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على تطوير كوادر التدريب والتحكيم بالتوازي مع تطوير اللاعبين، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة في البطولة تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة داخل مصر.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسات تقام وسط تنظيم مميز وإشراف فني دقيق، بما يضمن خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، مع الالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي للشطرنج.