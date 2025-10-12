قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشأن سد النهضة.. عمرو أديب يطالب بالضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
رياضة

700 لاعب ببطولة الجمهورية للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي

إسلام مقلد

أعلن اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة، لجميع الأعمار السنية  للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتقام بطولة الجمهورية في الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتشهد البطولة منافسات كلاسيك ورابد وبليدز بمشاركة 700 لاعبًا ولاعبة في جميع الأعمار السنية وجميع المسابقات.

أكد اللواء مختار عمارة أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من جميع الأعمار، وهو ما يهدف إليه الاتحاد لنشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف عمارة أن الاتحاد يحرص على نشر اللعبة وانتقاء العناصر المميزة لتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.

تابع عمارة أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب جديدة في لعبة الشطرنج، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع خطة طويلة المدى لتأهيل اللاعبين المميزين فنيًا وذهنيًا، ليكونوا نواة قوية لمنتخبات مصر في الفئات المختلفة.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على تطوير كوادر التدريب والتحكيم بالتوازي مع تطوير اللاعبين، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة في البطولة تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة داخل مصر.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسات تقام وسط تنظيم مميز وإشراف فني دقيق، بما يضمن خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، مع الالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي للشطرنج.

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ميسي

ميسي يتصدر هدافي الدوري الأمريكي.. تفاصيل

توروب

تعرف على موعد المران الأول لتوروب مع الأهلي

النادي الأهلي

الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لمواجهة ايجل نوار

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

