أول تعليق من لاعب بايرن ميونخ بشأن موعد عودته

عبر ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن اشتياقه إلى العودة والمشاركة مع فريقه، بعدما أكد أن الجزء الأصعب من عملية التعافي من الإصابة انتهى.

وأصيب ألفونسو ديفيز -البالغ من العمر 24 عامًا- بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة كندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في دوري أمم الكونكاكاف (2-1)، مارس الماضي.

وقال نيفيز لموقع ناديه: "أركض وأتدرب بشكل جيد، أحتاج فقط إلى بناء المزيد من العضلات في ساقي اليمنى، عندما أخبرني الأطباء بعد الإصابة بالمدة التي قد تستغرقها، فكرت: يا إلهي، ستكون رحلة طويلة، لكن الآن كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "لا جدوى من السماح لنفسي بالشعور بالإحباط أو الشكوى أو الأسف على نفسي، إصابات كهذه جزء من الرياضة، كل ما يمكنني فعله الآن هو النضال من أجل العودة ليس بالسرعة الكافية، ولكن بأقصى درجات السلامة الممكنة آمل ألا يتكرر ذلك".

وواصل: "عملية الشفاء أصعب ذهنيًا منها جسديًا، ستستعيد العضلات عافيتها من تلقاء نفسها، لكن عدم معرفة مدة غيابك وما إذا كنت ستتمكن من القيام بأشياء معينة أمر صعب، أحيانًا يقول جسدك: لا أريد القيام بهذا بعد الآن، عندها عليك أن تكون قويًا ذهنيًا، هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح، إذا لم تقم بذلك بنفسك، فلن يقوم به أحد آخر".

بالإضافة إلى ديفيز، يغيب عن بايرن ميونخ كل من جمال موسيالا (خلع في الكاحل) وهيروكي إيتو (كسر في مشط القدم)، ويتبادل الثلاثي الأفكار ويشجعون بعضهم البعض باستمرار، وأكد ديفيز: "نلتقي كل يوم ونحاول الحفاظ على حماسنا من أجل العودة قريبا".

واختتم: "المستقبل يبدو واعدًا؛ لقد انتهى الجزء الأصعب من إعادة التأهيل بالنسبة لي، أنا متحمس ومتشوق للعودة إلى الفريق وممارسة الرياضة التي أحبها، لا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب مع زملائي، لأساعدهم على الفوز بالمباريات، وللنضال من أجل أهدافنا".