صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة برتقال وجرجير

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سلطة برتقال وجرجير فهي من الأطباق الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع حمية غذائية.

مقادير سلطة برتقال وجرجير



● برتقال

● جرجير

● ذرة حلوة

● خيار

● جبنة فيتا

● نعناع طازج

الصوص:

● خل

● زيت زيتون

● ملح

● عصير ليمون

● فلفل أسود

● قطع توست محمص





طريقة تحضير سلطة برتقال وجرجير



يقطع الجرجير ويخلط مع البرتقال والذرة والخيار والنعناع.

الصوص:

يخلط الخل والملح والفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون.

يضاف خليط الصوص لخليط السلطة.

تضاف قطع الجبنة للسلطة والتوست المحمص، وتُقدَّم.