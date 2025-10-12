زراعة الوادي الجديد: إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن بلغت 135 فدانا

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، أن إجمالي ما تم زراعته بمحصول القطن بلغ 135 فدانا بمنطقة شرق العوينات والفرافرة بدعم فني كامل من معهد بحوث القطن ووزارة الزراعة.



وأكد وكيل الوزارة ، في تصريح اليوم الأحد ، أنه تم إجراء أعمال الجني بالحقل الإرشادى لصنف القطن جيزة 98 ، وأقطان تجارب معهد بحوث القطن لتقييم خمسة تراكيب وراثية من طبقة أقطان طويل قبلي بأرض المزارع عادل مصطفى ، بمنطقة زراع 10 بالكفاح مركز الفرافرة، بحضور سامي بدر رئيس البحوث والمشرف على تجارب معهد القطن، ومحمد علي مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة.



وأشار الدكتور مجد المرسي إلى إرتفاع إنتاجية وجودة الأقطان وتحمل الصنف لإرتفاع درجات الحرارة خلال موسم النمو ، والتوازن بين النمو الخضري والثمري ، علاوة على التبكير في النضج، وسط مجهود المزارع في تنفيذ كافة التوصيات العلمية.