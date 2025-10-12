أحمد المحمدي يهاجم تصريحات أسامة نبيه: بعيد تماما عن فكر المدرب

انتقد أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر السابق، تصريحات المدرب أسامة نبيه حول المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني وبعض اللاعبين، مؤكدًا أن ما قاله الأخير لا يعكس فكرًا تدريبيًا حقيقيًا.

وكتب المحمدي عبر حسابه الشخصي بموقع إكس:“أول خطوة لما تعيّن مدرب لأي منتخب وطني، إنك تسمع أفكاره الفنية وتفهم مشروعه للمرحلة القادمة، مش كلام إنشائي ماله علاقة لا بالتدريب ولا بكرة القدم”.

وأضاف: “اللي قاله أسامة نبيه بصراحة يوضح إنه بعيد تمامًا عن فكر المدرب، وليس مؤهلًا أن يكون مدرب كرة قدم”، مشيرًا إلى أن تصريحات نبيه بشأن اللاعب عمر خضر غير صحيحة تمامًا.

وأوضح المحمدي أن عمر خضر كان جاهزًا من الناحية البدنية والذهنية للمشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن ما نُسب إليه من أسباب استبعاده غير دقيق



