تعرف على نصاب الفوز في انتخابات النواب.. الإعادة تحسم المقعد حال غياب الأغلبية المطلقة

يزداد اهتمام المواطنين والمرشحين بمعرفة شروط الفوز القانونية وفقًا لما نص عليه قانون مجلس النواب، لا سيما ما يتعلق بالنصاب المطلوب للفوز في الجولة الأولى، سواء في النظام الفردي أو نظام القوائم، ذلك تزامنًا مع قرب انتهاء موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمقرر له يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

الأغلبية المطلقة شرط الحسم من الجولة الأولى

بحسب المادة 23 من قانون مجلس النواب، يُشترط في الانتخابات بالنظام الفردي أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في دائرته الانتخابية حتى يُعلن فوزه من الجولة الأولى.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تُعاد الانتخابات بين أعلى المرشحين حصولاً على الأصوات، ويُحدد عددهم بما يعادل ضعف عدد المقاعد المتنافس عليها.

أما إذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الإعادة بينهم ويُعلن فوز من يحصل على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد المتاحة.

القوائم.. الأغلبية أيضًا تحكم

وفي ما يتعلق بـ نظام القوائم، نص القانون على فوز القائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وفي حال لم تحقق أي قائمة تلك الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى في عدد الأصوات، ويفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.

شفافية وإعادة حال عدم الحسم

تعكس هذه الضوابط حرص القانون على تحقيق تمثيل حقيقي واختيار الأغلبية، مع ضمان إعادة التصويت في حال لم يتم الحسم، لضمان عدالة التمثيل وتعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.