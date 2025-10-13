ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال الأخضر

البرتقال الأخضر هو نفس نوع البرتقال العادي، لكنه لم ينضج تمامًا بعد، لذلك لونه الخارجي مازال أخضر. أحيانًا أيضًا يبقى البرتقال أخضر حتى بعد النضج في المناطق الحارة، لأن الحرارة تمنع تكوّن اللون البرتقالي في القشرة، رغم أن اللب من الداخل يكون ناضجًا وحلو المذاق.



وفيما يلي ما يحدث عند تناول البرتقال الأخضر حسب حالته:



إذا كان غير ناضج فعلاً:

الطعم: يكون أكثر حموضة ومرارة.

الهضم: قد يسبب حموضة أو اضطرابًا بسيطًا في المعدة عند الأشخاص الحساسين.

الفوائد: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والأحماض العضوية، لكنها أقل توازناً مما في البرتقال الناضج.

العيب: قشره يحتوي على زيوت طيّارة أكثر، وقد تكون قوية على المعدة عند الإكثار منه.



أما إذا كان ناضجًا رغم لونه الأخضر:

لا ضرر من أكله إطلاقًا، وهو مفيد مثل البرتقال العادي.

يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، ويدعم المناعة ويقي من نزلات البرد.

لونه الأخضر لا يعني أنه غير صحي، بل هو طبيعي في المناخات الدافئة مثل مصر وبعض الدول الإفريقية والآسيوية.