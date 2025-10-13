انطلاق قافلة القرآن التعليمية لسد العجز في تدريس القرآن الكريم بواحة سيوة

​أطلقت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، ولأول مرة هذا العام، "قافلة القرآن الكريم التعليمية"، بواحة سيوة. وقد باشرت القافلة عملها فعليًا في معاهد سيوة اليوم الأحد.

​تأتي هذه القافلة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وإشراف الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

​وتستهدف القافلة التركيز على المعاهد التي تعاني من عجز في مدرسي القرآن الكريم دون غيرها، حيث يتم تدوير أربعة من موجهي القرآن الكريم على خمسة معاهد بسيوة، لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير الدعم اللازم للطلاب في حفظ وفهم كتاب الله.

​أكد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية، أن إطلاق هذه القافلة يأتي في إطار حرص المنطقة على دعم العملية التعليمية في كافة ربوع المحافظة.

​وشدد الشيخ سالم على أن رغم التحديات المتمثلة في وجود عجز في مدرسي القرآن الكريم، إلا أننا لن ندخر جهدًا في توفير الموارد التعليمية لأبنائنا، وضمان حصول طلابنا على حقهم الكامل في دراسة مادة القرآن الكريم بانتظام، فهي مادة أساسية لا يمكن التهاون فيها.

​​من جانبه، أوضح الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، أن القافلة تستخدم نظاماً مركزاً بالتوجه مباشرة للمعاهد التي بها عجز واضح، مشيراً إلى تخصيص أكفأ موجهي القرآن الكريم لتغطية خمسة معاهد في سيوة لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

​وأضاف الشرقاوي أن الهدف هو تقديم حصص مكثفة ومتابعة الطلاب بشكل فعال، لحين الانتهاء من إجراءات توفير التعيينات اللازمة.

​ويبرز الهدف الرئيسي من القافلة في مواجهة العجز الفعلي في معلمي مادة القرآن الكريم في واحة سيوة، وتوفير الدعم التعليمي الفوري والمؤقت لضمان عدم تأثر الطلاب بهذا النقص.