قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​لقاء توعوي بالسلوم لغرس قيم الانضباط والحفاظ على الممتلكات

خلال ندوات التوعية بالسلوم
خلال ندوات التوعية بالسلوم
ايمن محمود

​ نظمت منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية لقاءً توعويًا في قرية "بقبق" بمدينة السلوم.

​جاء اللقاء تحت عنوان "الأسرة: منبت الأخلاق والانضباط والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة"، وذلك بتوجيهات من  الشيخ عطية سالم، رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح.

​​خلال لقاء الرجال بمسجد عمر بن الخطاب، تناول  الشيخ سمير خلاف أهمية الأخلاق كركيزة للدين والمجتمع، وشرح للمشاركين أهمية غرس الانضباط في الأبناء كقيمة أساسية للنجاح. 

كما شدد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرًا ذلك واجباً وطنياً ودينياً، بحضور  رضا عطالله، رئيس مجلس مدينة السلوم.

​وفي تجمع السيدات، ركزت  زينب عزام، عميدة معهد فتيات مطروح النموذجي، على الدور المحوري للأم في تنشئة جيل واعٍ ومنضبط، وكيفية غرس احترام النظام والممتلكات لدى النشء منذ الصغر، إلى جانب القيم الأخلاقية والدينية الفاضلة.

​تهدف هذه الجهود إلى تعميق الوعي بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على النظام في المناطق الحدودية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ​شهد  الشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية فعاليات ورشة عمل مكثفة لرواد التحول الرقمي بإدارة مطروح التعليمية لمواكبة التطورات التي طرأت على المنظومات الإلكترونية للأزهر الشريف ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع هذه التقنيات.

​عقدت الورشة، ، بتنظيم مشترك بين إدارة مركز المعلومات بمنطقة مطروح الأزهرية وإدارة الكمبيوتر التعليمي وحضرها الأستاذ محمود الحلبي مدير العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة

​ركزت الورشة التي استهدفت رواد التحول الرقمي على محاور أساسية أبرزها مناقشة التطورات المستحدثة على موقع شؤون طلاب الأزهر الشريف والتعامل الأمثل مع منظومة المصروفات الدراسية الإلكترونية الجديدة وتم خلالها طرح جميع المعوقات التي تواجه الرواد والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

​كما تضمن المحور الثاني تدريب الرواد على استخدام موقع مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف والآلية الصحيحة لتسجيل البيانات على البرنامج الإحصائي بما يضمن دقة وسرعة الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الإدارة.

​حاضر في الورشة كل من  أحمد الحفيان مدير إدارة المعلومات والدكتور طلعت قبيصي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي وحضر لمناقشة التفاصيل العملية وتقديم الدعم الفني  المسيري مسؤول برنامج شؤون الطلاب والسيد علي مسؤول الموقع الإحصائي.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

افتتاح الملتقى الدورى الـ 12 لمديرى مكتبات مصر العامة بأسوان

اغلاق مدرسة في المنوفية

إغلاق بوابة خروج مدرسة بالحديد والجنازير.. والأهالي: خلاف على ملكية الأرض والتعليم ندرس الأمر للصالح العام

بطاقات تموين

محافظة الجيزة تضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد