​لقاء توعوي بالسلوم لغرس قيم الانضباط والحفاظ على الممتلكات

​ نظمت منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية لقاءً توعويًا في قرية "بقبق" بمدينة السلوم.

​جاء اللقاء تحت عنوان "الأسرة: منبت الأخلاق والانضباط والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة"، وذلك بتوجيهات من الشيخ عطية سالم، رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح.

​​خلال لقاء الرجال بمسجد عمر بن الخطاب، تناول الشيخ سمير خلاف أهمية الأخلاق كركيزة للدين والمجتمع، وشرح للمشاركين أهمية غرس الانضباط في الأبناء كقيمة أساسية للنجاح.

كما شدد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرًا ذلك واجباً وطنياً ودينياً، بحضور رضا عطالله، رئيس مجلس مدينة السلوم.

​وفي تجمع السيدات، ركزت زينب عزام، عميدة معهد فتيات مطروح النموذجي، على الدور المحوري للأم في تنشئة جيل واعٍ ومنضبط، وكيفية غرس احترام النظام والممتلكات لدى النشء منذ الصغر، إلى جانب القيم الأخلاقية والدينية الفاضلة.

​تهدف هذه الجهود إلى تعميق الوعي بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على النظام في المناطق الحدودية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ​شهد الشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية فعاليات ورشة عمل مكثفة لرواد التحول الرقمي بإدارة مطروح التعليمية لمواكبة التطورات التي طرأت على المنظومات الإلكترونية للأزهر الشريف ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع هذه التقنيات.

​عقدت الورشة، ، بتنظيم مشترك بين إدارة مركز المعلومات بمنطقة مطروح الأزهرية وإدارة الكمبيوتر التعليمي وحضرها الأستاذ محمود الحلبي مدير العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة

​ركزت الورشة التي استهدفت رواد التحول الرقمي على محاور أساسية أبرزها مناقشة التطورات المستحدثة على موقع شؤون طلاب الأزهر الشريف والتعامل الأمثل مع منظومة المصروفات الدراسية الإلكترونية الجديدة وتم خلالها طرح جميع المعوقات التي تواجه الرواد والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

​كما تضمن المحور الثاني تدريب الرواد على استخدام موقع مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف والآلية الصحيحة لتسجيل البيانات على البرنامج الإحصائي بما يضمن دقة وسرعة الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الإدارة.

​حاضر في الورشة كل من أحمد الحفيان مدير إدارة المعلومات والدكتور طلعت قبيصي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي وحضر لمناقشة التفاصيل العملية وتقديم الدعم الفني المسيري مسؤول برنامج شؤون الطلاب والسيد علي مسؤول الموقع الإحصائي.

​