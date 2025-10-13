الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.



نقل الأسرى الفلسطينيين

من جانب آخر؛ قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من محيط سجن عوفر، إن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى الحافلات، غير أنه وحتى لحظة البث لم تُشاهد أي من هذه الحافلات في محيط السجن، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مكثفة لآليات وجنود الاحتلال.



وأوضحت، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استعدادات كبيرة تجري داخل المعتقل، تشمل وجود جرافات عسكرية وآليات تتحرك بين الحين والآخر، وسط انتشار مكثف للجنود الذين يصعدون إلى المركبات العسكرية استعداداً على ما يبدو لتنفيذ عملية أمنية متوقعة.



وتابعت، أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات في محيط المعتقل، حذرت من خلالها الفلسطينيين من التواجد في المنطقة أو التعبير عن أي دعم أو انتماء للفصائل الفلسطينية، وهددتهم بعقوبات صارمة وبالاعتقال في حال قيامهم بذلك.



وأكدت أن المنشورات تضمنت عبارة واضحة تقول: "نحن نراقبكم في كل مكان، وإن عبرتم عن أي دعم لمنظمة إرهابية فستتعرضون للاعتقال والعقوبات".