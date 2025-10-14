قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. اتخاذ قرارات مصيرية

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 

 ابحث عن لحظات رومانسية ممتعة. تولَّ مهامًا جديدة في العمل لإثبات قدراتك. ستأتي الثروة، لكن صحتك تتطلب اهتمامًا أكبر..

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

من الجيد أيضًا الابتعاد عن الحبيب السابق، فقد تنشأ مشاكل، خاصةً في العلاقة الحالية. على الرجال المتزوجين اليوم الحرص على استشارة أزواجهم عند اتخاذ القرارات المصيرية. هذا سيعزز العلاقة. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

سيكون التواصل مفيدًا اليوم، فالتواصل الصحيح قد يُحقق تقدمًا ملحوظًا، مع أن أفكارك الجديدة ستُقدّر، من المهم أن تُوازن بينها وبين التخطيط الواقعي. كن منفتحًا على الآراء، وستجد نفسك تنمو بثبات في بيئتك المهنية. اليوم يحمل لك التقدير والتقدم.

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 هناك رحلات عمل، وعلى العاملين في قطاعات المصارف والمالية والمحاسبة توخي الحذر الشديد عند إجراء الحسابات، من يجتازون مقابلات العمل يجتازونها بسهولة. 

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الدلو

