أوهم ضحاياه بالإشتراك فى برامج مسابقات.. القبض على نصاب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بكفر الشيخ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بفوزه بجائزة مالية من أحد برامج المسابقات منتحلاً صفة المدير التنفيذى لتلك المسابقات وطلب تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية لإستلام الجائزة "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك قام بحظر المجنى عليه وغلق هواتفه المحمولة المستخدمة فى الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى – 3 شاشة تليفزيون "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.