مدير البرنامج العربي بالقاهرة السينمائي: نلتزم بدعم وحضور قوي للسينما العربية في المهرجان

كشف الناقد محمد نبيل مدير مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور إعلامي كبير.



وأكد على أن جميع الأفلام المعروضه في عروض عالمية أولى أو عروض أولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، موجها الشكر لصناع السينما حول العالم العربي الذين يواصلون العمل والحلم للتعبير عن هموم وأمال الإنسان العربي.



ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 9 أفلام هي:

• بنات الباشا | محمد العدل | مصر | 2025

• الجولة 13 | محمد علي النهدي | تونس | 2025

• عزة | ستيفاني بروكهاوس | ألمانيا | 2025

• فلانة | زهراء غندور | العراق، فرنسا، قطر | 2025

• كوندافا | علي بنجلون | المغرب | 2025

• كلب ساكن | سارة فرنسيس | لبنان | 2025

• شكوى رقم 713317 | ياسر شفيعي | مصر | 2025

• كأن لم تكن | سارة عبيدي | تونس | 2025

• ضد السينما | علي سعيد | السعودية | 2025 |



وأكد الناقد محمد نبيـل أن تواجد السينما العربية القوي هذا العام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعكس حرص المهرجان على تقديم الفرصة للأصوات العربية، وخلال استعراضه لتفاصيل مسابقة أفاق السينما العربية أ، البرنامج العربي بيشهد تنوع بين الأساليب أو الموضوعات في المنطقة العربية



وأضاف مبرمج الأفلام العربية في مختلف المسابقات: بجان التواجد القوي للأفلام العربية في المسابقة الرسمية أو اسبوع النقاد، تعتبر مسابقة أفاق السينما العربية هي المنصة الأهم التي تحتفي بالتجارب العربية الجريئة والمتجددة، وحضور الأفلام العربية من أحدث وأهم الإنتاجات في مختلف الأقسام إلتزام المهرجان بالإحتفاء ودعم السينمائيين العرب.



وتتكون لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية من كل من:

المنتج كريم ايتونة – المغرب، عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو نادية دريستي – سويسرا، مدير التصوير عبدالسلام موسى – مصر.



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.