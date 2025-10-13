قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مدير البرنامج العربي بالقاهرة السينمائي: نلتزم بدعم وحضور قوي للسينما العربية في المهرجان

أوركيد سامي

كشف الناقد محمد نبيل مدير مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور إعلامي كبير.

وأكد على أن جميع الأفلام المعروضه في عروض عالمية أولى أو عروض أولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، موجها الشكر لصناع السينما حول العالم العربي الذين يواصلون العمل والحلم للتعبير عن هموم وأمال الإنسان العربي.

ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 9 أفلام هي:
• بنات الباشا | محمد العدل | مصر | 2025 
• الجولة 13 | محمد علي النهدي | تونس | 2025
• عزة | ستيفاني بروكهاوس | ألمانيا | 2025 
• فلانة | زهراء غندور | العراق، فرنسا، قطر | 2025 
• كوندافا | علي بنجلون | المغرب | 2025 
• كلب ساكن | سارة فرنسيس | لبنان | 2025 
• شكوى رقم 713317 | ياسر شفيعي | مصر | 2025 
• كأن لم تكن | سارة عبيدي | تونس | 2025 
• ضد السينما | علي سعيد | السعودية | 2025 |


وأكد الناقد محمد نبيـل أن تواجد السينما العربية القوي هذا العام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعكس حرص المهرجان على تقديم الفرصة للأصوات العربية، وخلال استعراضه لتفاصيل مسابقة أفاق السينما العربية أ، البرنامج العربي بيشهد تنوع بين الأساليب أو الموضوعات في المنطقة العربية

وأضاف مبرمج الأفلام العربية في مختلف المسابقات: بجان التواجد القوي للأفلام العربية في المسابقة الرسمية أو اسبوع النقاد، تعتبر مسابقة أفاق السينما العربية هي المنصة الأهم التي تحتفي بالتجارب العربية الجريئة والمتجددة، وحضور الأفلام العربية من أحدث وأهم الإنتاجات في مختلف الأقسام إلتزام المهرجان بالإحتفاء ودعم السينمائيين العرب.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية من كل من: 
المنتج كريم ايتونة – المغرب، عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو نادية دريستي – سويسرا، مدير التصوير عبدالسلام موسى – مصر.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة مسابقة أفاق السينما العربية القاهرة السينمائي

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى وتشغيل مركز شباب "عرابة أبو الدهب"

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى

الدكتورة حنان

استقالة أمينة المرأة بحزب "حماة وطن" في الوادي الجديد

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

