محافظات

المؤبد للمتهم بقـ.تل والده خنقا خلال مشاجرة بطوخ

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفي فوزي حسن عبد الله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المؤبد لفلاح لاتهامه بقتل والده خنقا بكلتا يديه أثناء مشاجرة بينهما في الأرض الزراعية بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3684 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 5307 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أبو السعود ف ا"، 50 سنة، فلاح، مقيم السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 14 / 12 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجني عليه فهمي السيد فهمي الجزار، والده، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه وحال تواجد المتهم والمجني عليه بالأرض الزراعية خاصة المجني عليه، افتعل المتهم تشاجرة معه، فعقد العزم على إزهاق روحه فقام على إثرها بدفعه فسقط أرضاً وأجهز عليه، بأن جثم فوقه وعصر عنقه بكلتا يديه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
    واستمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود، الذي أكد أنه حال وجوده بالأرض الزراعية خاصته حضر إليه الطفل يوسف إبراهيم عبد الهادي حسن عبدالله، مخبراً إياه بأن المتهم ممسكا بتلابيب أبيه مسقطا إياه أرضا، فهرول رفقته إلى حيث تواجدهما، فأبصر المتهم جاثما فوق أبيه عاصراً عنقه بكلتا يديه ويخرج من فم المتوفي بعض الرغاوي ومن أذنه دماء، فطلب من المتهم أن يترك المتوفي فقد فارق الحياة إلا أنه زجره بكلمات فعاد إلى حيث أتى، وعزي قصد المتهم مما أتاه من أفعال إلى إزهاق روح المتوفي إلى رحمة مولاه، وأضاف بوجود خلاف سابق فيما بين المتهم والمتوفي إلى رحمة مولاه.
وكشفت تحريات المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، عن أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليه، بأنه وبيوم الواقعة وحال تواجدهما بالأرض الزراعية خاصتهما افتعل المتهم تشاجرة مع المجني عليه، قام على إثرها المتهم بدفعه فسقط أرضاً فجثم فوقه وأدار يده حول عنقه وظل ضاغطاً على عنقه حتى فارق المجني عليه الحياة، عازيا قصده من ذلك إزهاق روحه، وأضاف بوجود خلف سابق فيما بينهما.

