أردوغان ينصح رئيسة وزراء إيطاليا: لا تقتلي نفسك.. شاهد

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، إلى التوقف عن التدخين خلال لقائهما اليوم الاثنين على هامش شرم الشيخ، قبل انعقاد قمة السلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ومازح أردوغان، جورجيا ميلونى، داعيًا إياها بالتوقف عن التدخين حتى لا تتسبب في قتل نفسها.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس عبد الفتاح السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر.

وقال ترامب خلال لقائه بالرئيس السيسي في شرم الشيخ: "معدلات الجريمة لديهم قليلة جدًا، كما تعلمون لأنهم لا يلعبون بالمراوغات كما نفعل في الولايات المتحدة، حيث يجهل حكام الولايات ما يفعلونه"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب: "أعتقد أنه أمر رائع لأن الناس لا يريدون أن يُسرقوا ويُسحقوا، ولا يريدون أن يكونوا أغبياء".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يود انضمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس السلام لإدارة قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في إنهاء الحرب بغزة.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار، المكونة من 20 نقطة، لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس "بدأت بالفعل"، وذلك خلال لقائه بقادة العالم في مصر لمناقشة مستقبل غزة والسلام في الشرق الأوسط.