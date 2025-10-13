قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
أخبار البلد

العاملين بالضرائب: قمة شرم الشيخ خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط

كلمة الرئيس الأمريكي بقمة السلام
كلمة الرئيس الأمريكي بقمة السلام
الديب أبوعلي

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما حققته قمة السلام العالمية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، اليوم الأثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد عبد الفضيل، أن مشاركة الرئيس الأمريكى ترامب وعدد من قادة دول العالم فى قمة شرم الشيخ تعكس تقدير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدور مصر ومكانتها وتأثيرها الإقليمي، فضلًا عن مساعيها المتواصلة لإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن قمة السلام بمدينة شرم الشيخ  تاريخية وتعتبر من أهم القمم الدولية التي عقدت في السنوات الأخيرة ، والتي أكدت علي دعم جهود إحلال السلام في قطاع غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي إعادة الإعمار والبناء.

وأكد أمين أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية، أن القمة أعلنت وقف الحرب في قطاع غزة، بعد عامين شهدت حربًا غير مسبوقة أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع في القطاع.

وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالجهود المصرية والوساطة النشطة التي قادت إلى إنهاء الحرب في غزة وفتح أفاقا جديد أمام عملية السلام، مؤكدا أن الاتفاق يُعد خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط، مشيدًا بدور مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في التوصل إليه.

وقال إن اتفاق قمة السلام بمدينة شرم  الشيخ أنهى الحرب الإسرائيلية على غزة وفتح صفحة جديدة أمام الشعب الفلسطيني نحو الإعمار واستعادة الحياة،مؤكدا أن مصر أثبتت ريادتها في صياغة مستقبل المنطقة .

وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن الدولة المصرية سوف تواصل دعم المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن المساهمة  في إعادة الإعمار،  وتحقيق الاستقرار في القطاع.

قمة شرم الشيخ قمة السلام بشرم الشيخ شرم الشيخ الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي ترامب غزة

