باسم الجمل: قمة شرم الشيخ للسلام برهان جديد على ريادة مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار العالمي

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام التي دعا إليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه القمة تأتي امتدادًا للدور المصري التاريخي في دعم قضايا الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأكد الجمل أن مصر أصبحت صوت الحكمة والعقل في عالم يموج بالصراعات، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس السيسي لهذه القمة تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ودورها المتوازن في إدارة الأزمات بحكمة ومسؤولية، بعيدًا عن المزايدات السياسية والمصالح الضيقة.

وأضاف الأمين العام المساعد لأمانة الشباب أن القيادة المصرية تتحرك برؤية شاملة قوامها حماية المدنيين ووقف نزيف الدم، ودعم الحلول السياسية العادلة التي تحفظ حقوق الشعوب وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقود سياسة خارجية قائمة على احترام السيادة وبناء الثقة بين الدول والشعوب.

وأشار الجمل إلى أن قمة شرم الشيخ تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود الدولية نحو سلام حقيقي، وتؤكد أن مصر لا تبحث عن دور، بل تمارسه بالفعل، من خلال مواقفها الشجاعة ومبادراتها المستمرة من أجل نصرة الحق ورفع المعاناة عن الشعوب، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم اليوم.

واختتم المهندس باسم الجمل بيانه بالتأكيد على أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت نموذجًا فريدًا في الدبلوماسية الهادئة والفاعلة، وأثبتت أن مصر قادرة على جمع الكلمة وتوحيد الصف من أجل بناء عالم يسوده السلام، وأن قمة شرم الشيخ هي شاهد جديد على أن مصر كانت وستظل “نبض العروبة وصانعة الاستقرار”.