إجراء وحيد في كأس السوبر المصري | تفاصيل

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة منافسات بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات مطلع شهر نوفمبر القادم.ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري هذا العام الجاري أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.وتأتي استضافة بطولة كاس السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في إمارة أبوظبي.



وتشارك أربع فرق ضمن منافسات بطولة كاس السوبر المصري التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر المقبل وهي النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك وبيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا.





وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.





وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في أبوظبي.إجراء وحيد في السوبر المصري





قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات تطبيق الوقت الإضافي في المباراة النهائية فقط حال بلوغ طرفي النهائي إلي التعادل سواء السلبي أو الإيجابي.







مكافآت كأس السوبر المصري





رصدت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات مكافآت كبيرة لـ بطل المسابقة والوصيف والفرق المشاركة أيضا والتي جاءت على النحو التالي:مكافآت بطولة كأس السوبر المصري قيمتها ٧٠٠ ألف دولار٣٠٠ ألف للبطل٢٠٠ ألف للوصيف٥٠ ألف لكل فريق مشارك في البطولة