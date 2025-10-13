قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: توني بلير ليس جزء من لجنة السلام بغزة

توني بلير
توني بلير
هاني حسين

قال حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الأسبق، في معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس الأمريكي لم يتطرق إلى حل الدولتين، وأن ما حدث اليوم عمليًا يختص بغزة فقط ووقف الحرب فيها، ولم يكن هناك أي حديث عن حل الدولتين أو وقف الاستيطان أو الضفة الغربية أو القدس أو تهويدها.


تابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، قائلاً:"ترامب أراد أن يختزل الصراع فيما حدث في غزة فقط."

وأشار إلى خطورة ما قاله الرئيس الأمريكي واحتفائه بإنهاء حرب عمرها ثلاثة آلاف سنة، وهي عبارة بالغة الخطورة تعني أن فلسطين يهودية.

وأوضح أن هناك مدلولًا سياسيًا مهمًا، وهو أن هناك فرقًا بين وقف الحرب والسلام، قائلاً:"صحيح أن وقف الحرب عمل إنساني مهم جدًا، لكنه لم يصنع السلام، وليس بوابة السلام، وإنما هو نقطة نحو السلام إذا ما تم إكماله."

وحول تولي توني بلير للجنة السلام، علق قائلاً:"الرئيس ترامب أنهى فكرة توني بلير، وأعتقد أن من سيحل محله هو ترامب نفسه أو ويتكوف وكوشنر، أو الأخير وحده في قيادة غزة."


وأضاف أن كوشنر هو من خطط لمشروع غزة الكبرى، وظهر ذلك في فبراير 2024، مما يعكس أن المخطط موجود قبل السابع من أكتوبر، قائلاً:"الموضوع كله مصنوع، وبدأ تنفيذه لاحقًا."


وشدد على ضرورة وجود موقف عربي داعم لمصر، قائلاً:"أركز على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي مع مصر، وأنا حريص على التعبير أن الوضع لن يكون سهلًا."


ولفت إلى أن الأخطر أن حركة حماس حركة غير مسؤولة تتصرف بصبيانية عالية، وتعتقد أنها حققت ما تريد وبقيت، قائلاً:"أي خطأ بسيط من حماس سيجعل فكرة الحرب تعود، وإسرائيل ليس لديها مشكلة، لأن هذه الحرب تخدم مشروع التهويد في الضفة الغربية، فأكبر خدمة قدمتها حرب غزة هي تهويد الضفة الغربية التي أصبح بها مليون مستوطن."

توني بلير غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

المزيد