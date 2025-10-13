قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مستقبل وطن: قمة شرم الشيخ تجسيد لدور مصر المحوري وقيادة الرئيس السيسي في إحلال السلام وإنهاء أزمات المنطقة

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ

أشاد المهندس البِديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بالنجاح الكبير الذي حققته قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنها جاءت لتؤكد من جديد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الركيزة الأساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، والعنصر الفاعل في إدارة وحل الأزمات الدولية والإقليمية.

وأوضح “السيد” أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي، بمشاركة قادة وزعماء من مختلف الدول، تعكس الثقة الدولية في حكمة القيادة المصرية وقدرتها على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة، في وقت تتصاعد فيه التوترات وتشهد المنطقة تحديات غير مسبوقة.

وأضاف أن ما تحقق في شرم الشيخ هو تتويج لمسار دبلوماسي مصري ناجح، قاده الرئيس السيسي على مدار سنوات، من خلال سياسة متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول، ودعم الحوار، ورفض التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت الملاذ الآمن وصوت العقل في مواجهة الفوضى والصراعات.

وأكد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن القمة أرسلت رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على قيادة جهود السلام وصناعة التوافق بين الشعوب، بفضل سياستها الحكيمة ومكانتها التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث وضع مصر في صدارة المشهد الدولي من جديد كقوة سلام واستقرار.

واختتم “السيد” حديثه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية في دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيدًا بقدرة الرئيس السيسي على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانة مصر كدولة مؤثرة تحظى بالاحترام والثقة عالميًا.

