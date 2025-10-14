سهلة ولذيذة.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

إذا كنتِ من محبي الزلابية إليك طريقة عمل الزلابية المقرمشة (اللقيمات) بطريقة سهلة وشهية في البيت:



المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

رشة ملح

كوب وربع من الماء الدافئ (تقريباً)

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو القرفة (اختياري لإضافة نكهة)

زيت للقلي

لتحضير الشربات (القطر):

كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

رشة فانيليا أو ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

طريقة التحضير

تحضير العجين:

في وعاء عميق، ضعي الدقيق والنشا والخميرة والسكر والملح، واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي الماء تدريجياً مع التحريك حتى تحصلي على عجين شبه سائل وسلس، يشبه عجين الكريب لكن أكثر كثافة قليلاً.

غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة حتى يتضاعف حجم العجين وتظهر فقاعات هواء على سطحه.

تحضير الشربات:

خلال فترة التخمير، ضعي السكر والماء على النار حتى يغلي الخليط، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح قوامه متماسكاً قليلاً.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر في النهاية واتركي الشربات يبرد تماماً قبل استخدامه.

القلي:

سخني كمية وفيرة من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

خذي جزءاً من العجين بملعقة صغيرة أو باستخدام كيس الحلواني واضغطي لتسقط كرات صغيرة في الزيت.

حركي الزلابية باستمرار حتى تتحمر من جميع الجوانب وتصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

التقديم:

بعد إخراج الزلابية من الزيت، ضعيها مباشرة في الشربات البارد لمدة نصف دقيقة ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم.

يمكن تزيينها بالقرفة أو السكر البودرة أو الشوكولاتة السائلة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الزلابية

يجب أن يكون الزيت متوسط السخونة، لأن الزيت الساخن جداً يجعلها تتحمر بسرعة من الخارج دون أن تنضج من الداخل.

يمكن مضاعفة كمية العجين وحفظها في الثلاجة لمدة يوم واحد فقط.

للحصول على قرمشة إضافية، يمكن قلي الزلابية مرتين: أول مرة نصف تحمير، ثم تركها تبرد، وبعدها تعاد للقلي حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.